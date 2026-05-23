Taylor Swift fehlt bei AMAs 2026 trotz acht Nominierungen

Taylor Swift (36) wird bei den American Music Awards 2026 nicht über den roten Teppich laufen – und das, obwohl die Sängerin zu den großen Favoritinnen des Abends zählt. Wie das Magazin People bestätigt, wird Taylor bei der großen Gala in Las Vegas fehlen, wenn am 25. Mai in der MGM Grand Garden Arena die 52. AMAs über die Bühne gehen. Besonders brisant: Die Musikerin ist in gleich acht Kategorien nominiert, darunter als Künstlerin des Jahres und für das Album des Jahres mit ihrer Erfolgsplatte "The Life of a Showgirl". "Ich bin so stolz auf diese Melodien, diese Texte und diese Geschichten, darauf, wie ich in verschiedene Rollen schlüpfe und mit meiner Ausdrucksweise spiele", erklärte Taylor kurz nach der Veröffentlichung gegenüber Apple Music 1.

Mit insgesamt 40 Trophäen ist Taylor schon jetzt die erfolgreichste Künstlerin in der Geschichte der American Music Awards. In diesem Jahr könnte sie mit einem kompletten Triumph in ihren Kategorien sogar zu Michael Jackson (†50) und Whitney Houston (†48) aufschließen, die den Rekord für die meisten Gewinne in einem Jahr halten. Taylors Musik dürfte bei der Show also trotzdem allgegenwärtig sein. Parallel dazu verspricht das Line-up in Las Vegas jede Menge Starpower: Unter anderem Keith Urban (58), Riley Green (37), Sombr, Hootie & the Blowfish, KATSEYE und Maluma werden auf der Bühne stehen und für musikalische Highlights sorgen, wenn die Verleihung live bei CBS und Paramount+ übertragen wird. Nominiert sind neben Taylor unter anderem Sabrina Carpenter (27), Bad Bunny (32) und Justin Bieber (32). Durch den Abend führt Gastgeberin Queen Latifah (56).

Während Taylor aus der Ferne mitfiebert, stehen bei ihr privat und beruflich ohnehin große Meilensteine an. Die Songwriterin wird schon im Juni in New York in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen und schreibt damit erneut Geschichte: Sie geht als jüngste Frau überhaupt in die renommierte Ruhmeshalle ein. Der Ehrung vorausgegangen ist ein extrem produktiver Abschnitt in ihrem Leben. Mit ihrem zwölften Studioalbum "The Life of a Showgirl" stellte die Musikerin Verkaufsrekorde auf, danach ließ sie Fans mit der Doku-Reihe "Taylor Swift: The End of an Era" sowie dem Konzertfilm "Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show" noch einmal hautnah am Gefühl ihrer gigantischen Welttour teilhaben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor-Swift-Fans hören bei einem Listening-Event im Astor Theatre in Melbourne Songs aus "The Life of a Showgirl"