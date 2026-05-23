Knopf im Ohr: Anna Iffländer und Daniels Exen ruinieren Date

Aufregung beim romantischen Date: Anna Iffländer (30) und Daniel Fischer dürfen in Match My Ex wieder Zeit zu zweit verbringen. Kerzenschein, Wein und ein Dinner in der X-Suite sind inklusive. Doch statt prickelnder Ruhe herrscht Chaos, denn Anna trägt einen Knopf im Ohr. Die Anweisungen kommen ausgerechnet von ihrem Ex Julius Tkatschenko und Daniels Verflossener Sabrina Wlk. Die beiden funken pausenlos rein, während Daniel nichts von der heimlichen Regie ahnt und aufmerksam um Anna bemüht ist. Freche Aufgaben, provozierende Fragen, ständig neue Sticheleien – das Date kippt im Minutentakt und liefert reichlich Fremdschämen. Julius und Sabrina lassen Anna unter anderem Daniels Glas Wein exen. Dann fordert Julius sie sogar auf, zu tanzen und zu strippen. Anna schwingt zwar die Hüfte, macht aber klar, dass mehr nicht drin ist – denn sie trage nichts drunter.

Daniel bleibt höflich, lobt sie und versucht die Stimmung zu halten. Im Einzelinterview klingt das jedoch anders: "Die hat einen Dachschaden bekommen. Keine Ahnung, was mit der passiert ist." Anna beschreibt die Szenerie ähnlich ratlos: "Er war irgendwie fassungslos, komplett fassungslos, aber irgendwie doch total gefesselt." Als Daniel beim Essen gesteht, dass er gerne Füße küsst, soll Anna auf Anweisung nachlegen – und er leckt schließlich Kuchen von ihrem Zeh ab. "Da schämt sich jeder in Grund und Boden", lacht Anna im Einzelinterview. Nach dem Date ihr Fazit: "Also Daniel, der nimmt mich eklig, er nimmt mich total cringe und er ist trotzdem noch so lieb und nett. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch Bedenken habe, dann bin ich selbst schuld. Ich habe keine Bedenken mehr." Kurz darauf klären Julius und Sabrina die Aktion auf. Daniel atmet auf: "Ich bin so froh, dass das jetzt aufgelöst ist, dass ich weiß, die Anna ist doch nicht bekloppt."

Die Kombination der vier hat eine persönliche Note. Anna und Julius waren ein Paar, Daniel und Sabrina ebenfalls. Genau damit spielt das Konzept von "Match My Ex": Ehemalige Partner haben das Ziel, ihre Verflossenen mit anderen Exen zu verkuppeln, dann winkt ein Preisgeld. Das klappt jedoch nicht bei allen so, denn manch einer hat nur Augen für den früheren Partner. Aber Anna nicht: Ihr gefällt Daniel sehr. An diesem Abend gab es jedoch kaum Raum für Nähe. "Das Date hätte schön werden können, wenn wir wirklich Zweisamkeit gehabt hätten, aber diese Möglichkeit hatten wir leider nicht", resümiert sie in der Sendung. Dafür ist nach der wilden Aktion eines klar: Daniel würde auch eine extremere Version ihrer selbst akzeptieren.

Anzeige Anzeige

CH Media Entertainment Daniel Fischer, Anna Iffländer und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

Anzeige Anzeige

CH Media Entertainment Anna Iffländer und Daniel Fischer sowie Sabrina Wlk und Julius Tkatschenko, "Match My Ex"

Anzeige Anzeige

CH Media Entertainment Daniel Fischer mit Anna Iffländers Fuß, Sabrina Wlk und Julius Tkatschenko in Ecke, "Match My Ex"