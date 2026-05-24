Haft wegen Schwarzfahren: Igor Jeftić enthüllt Jugendsünde

Er spielt in der Krimiserie Die Rosenheim Cops seit Jahren den gesetzestreuen Kommissar Sven Hansen – doch Igor Jeftić selbst hat nicht immer nach den Regeln gespielt. In einem Interview mit dem Magazin Frau im Spiegel gestand der Schauspieler jetzt, dass er als junger Mann tatsächlich einmal im Gefängnis gelandet ist. Der Grund: Schwarzfahren während seiner Studienzeit in München. Die Geldstrafen hat er damals einfach nicht bezahlt. Erst nach einem Umzug in die Landeshauptstadt hat die Polizei ihn zu fassen gekriegt: "Als ich nach Berlin ging, habe ich mich dort brav angemeldet, und da hat die Polizei zugegriffen", erinnert sich der Schauspieler an diesen Tag.

Die Beamten verhafteten ihn direkt in seiner Wohnung. Plötzlich standen bis zu 20 Tage Haft im Raum, erinnert sich Igor. Doch glücklicherweise eilte ihm ein unerwarteter Retter zu Hilfe: sein damaliger Vorgesetzter. "Zum Glück spielte ich damals gerade am Theater und bat den Regisseur, meine komplette Gage von 600 DM an die Polizei zu überweisen", erzählt Igor weiter. Nach nur einer Nacht hinter Gittern kam er wieder auf freien Fuß.

Privat setzt sich der Schauspieler schon länger intensiv mit seinem Leben und seinem Weg auseinander. So hat Igor schon in früheren Interviews erzählt, dass er immer wieder darüber nachdenkt, welchen Sinn sein Beruf für ihn persönlich hat und wie sehr ihn die Schauspielerei tatsächlich erfüllt. Während er beruflich seit vielen Jahren fest bei "Die Rosenheim Cops" verankert ist und bei den Fans als TV-Kommissar beliebt bleibt, scheint er abseits der Kamera vor allem nach innerer Klarheit zu suchen.

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Imago Igor Jeftic, Schauspieler

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ZDF/Linda Gschwentner Kommissar Kaya, Polizeihauptmeister Mohr, Kommissar Hansen, "Die Rosenheim-Cops"

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Imago Igor Jeftic beim Fotocall zu den "Rosenheim-Cops" in den Bavaria Studios in Grünwald am 14.10.2023

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