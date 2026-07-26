So lange will Miloš Vuković noch bei "Unter uns" bleiben

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist Miloš Vuković (45) aus der Serie Unter uns nicht wegzudenken. Der Schauspieler steht bereits seit dem Jahr 2000 für die in Köln produzierte Sendung vor der Kamera und befindet sich damit mittlerweile schon in seinem 27. Drehjahr. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur verriet der 45-Jährige nun, wie lange er sich seine Treue zu der Serie noch vorstellen kann – und das ist länger, als viele vielleicht erwartet hätten.

Miloš zieht nicht nur eine positive Bilanz, sondern blickt auch voller Vorfreude nach vorne: "Wenn man mich heute fragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch die 30 Jahre bei 'Unter uns' vollzumachen, lautet meine Antwort zum jetzigen Zeitpunkt ganz klar ja." Der Schauspieler betonte dabei, dass die Arbeit für ihn keine reine Routine sei: "Selbst in Zeiten, in denen Daily Soaps einen eher verrufenen Ruf hatten, verspürte ich nie diesen zwanghaften Drang, unbedingt weiterziehen und zwingend andere Filme drehen zu müssen." Der Job mache ihm nach wie vor jeden einzelnen Tag Spaß.

Miloš ist gebürtiger Koblenzer und gehört seit seinem ersten Drehtag am 24. März 2000 zur Besetzung von "Unter uns". In der Soap verkörpert er den loyalen und hilfsbereiten Paco Weigel und gilt damit längst als eines der Urgesteine der Serie, die bereits seit 1994 zum Nachmittagsprogramm von RTL gehört. Der Schauspieler gab auch zu verstehen, dass es ihm wichtig ist, schöne Zeiten im Hier und Jetzt zu genießen: "Viele Menschen hecheln ständig dem nächsten großen Ziel hinterher und vergessen dabei völlig, den aktuellen Augenblick richtig zu würdigen."

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Imago Miloš Vuković, Nocember 2025

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Imago Miloš Vuković, November 2024

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ActionPress/ Galuschka, Horst Miloš Vuković als Paco bei "Unter uns"