Kelly Clarkson stichelt gegen Taylor Swifts Megavermögen

Beim zweiten Auftritt ihrer Las-Vegas-Residency hat sich Kelly Clarkson (44) einen herzhaften Seitenhieb auf Kosten ihrer eigenen Kontostand-Situation erlaubt – und dabei den Namen einer guten Freundin in den Mund genommen. Auf der Bühne des Colosseum Theaters im Caesars Palace sprach die Sängerin darüber, wie unterschiedlich Live-Performances und Studioaufnahmen sind, und erklärte einem Zuschauer, warum sie bei Tourneen nicht so viele Musiker mitnehmen könne. "Außer du bist Taylor Swift", witzelte sie laut Entertainment Weekly und löste damit schallendes Gelächter im Publikum aus. "Herzlichen Glückwunsch", fuhr Kelly grinsend fort. "Aber wenn man nicht sie ist, wenn man mit kleinerem Budget arbeitet, dann bekommt man etwas Cooles wie das hier" – und dabei zeigte sie auf den imposanten Saal mit über 4.000 Sitzplätzen, den sie nach eigenen Worten sehr liebt.

Kellys Show "Studio Sessions – The Las Vegas Residency" hat Anfang Juli begonnen und läuft noch bis November mit insgesamt 18 Auftritten. Die Sängerin hatte die Residency bereits im Februar 2025 angekündigt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie die Bühnen von Las Vegas bespielt: In den Jahren 2023 und 2024 war sie bereits im Planet Hollywood Resort & Casino aufgetreten, jeweils mit ausverkauften Shows. Diesmal präsentiert sie neben bekannten Hits auch ihre neue Single "I'd Be Lyin'". Für weitere Lacher sorgte sie bei ihrem Auftritt mit dem Spruch: "Manchmal steckt man in einer richtig miesen Beziehung... und dann schreibt man einen Song darüber und verdient eine Menge Geld." Damit leitete sie ihren Hit "Behind These Hazel Eyes" ein.

Zwischen Kelly und Taylor verbindet mehr als nur Freundschaft. Die zweifache Mutter wird allgemein als diejenige angesehen, die der Popsängerin die entscheidende Idee geliefert hat, ihre alten Alben neu aufzunehmen. Nachdem bekannt wurde, dass Taylor die Rechte an den Masterbändern ihrer ersten sechs Alben verloren hatte, schlug Kelly ihr 2019 öffentlich in einem Social-Media-Post vor, alle Songs einfach neu einzuspielen – mit neuem Artwork und einem Anreiz für die Fans, auf die neuen Versionen umzusteigen. Taylor folgte diesem Rat tatsächlich und veröffentlichte vier ihrer ersten sechs Alben als sogenannte "Taylor's Version" neu. Seitdem schickt Taylor ihr nach jeder Neuveröffentlichung Blumen – das berichtete Kelly selbst.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kelly Clarkson und Taylor Swift

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IMAGO / Everett Collection Sängerin Kelly Clarkson

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Getty Images Bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York: Taylor Swift auf dem roten Teppich