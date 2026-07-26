Zum Geburtstag verzichtet Camilla und beschenkt Kinder

Königin Camilla (79) hat ihren 79. Geburtstag am 17. Juli mit einer ungewöhnlichen und großherzigen Geste gefeiert: Statt Geschenke zu empfangen, verschenkt sie Monarquia Confidencial zufolge selbst welche – und das in großem Stil. Tausende Grundschulkinder im letzten Schuljahr in ganz Großbritannien sollen kostenlos je ein Exemplar des gefeierten Fantasyromans "Impossible Creatures" von Autorin Katherine Rundell erhalten. Die Verteilung der Bücher wird in den kommenden Monaten über die Wohltätigkeitsorganisation National Literacy Trust koordiniert, deren offizielle Schirmherrin Camilla ist. Ziel ist es, dass die Pakete die Kinder im Alter von zehn und elf Jahren noch rechtzeitig vor Weihnachten erreichen.

Die Buchaktion ist gleichzeitig ein zentrales Highlight des Nationalen Lesejahres 2026. Passend zum Geburtstag veröffentlichte der Buckingham-Palast außerdem ein neues offizielles Porträt der Königin. Aufgenommen wurde es von Königsfotograf Chris Jackson in Camillas Residenz. Zu sehen ist sie in einem eleganten blauen Kleid, kombiniert mit Rubin- und Diamantschmuck – eine bewusst gewählte Farbkombination, denn Rot, Weiß und Blau gelten als ihre persönlichen Lieblingsfarben und waren bereits bei der Krönungszeremonie im Mai 2023 prägend. Auf ihrem Revers trägt sie zudem eine auffällige Schmetterlingsbrosche, die als Verweis auf ihr Engagement für den Naturschutz gedeutet wird.

Gefeiert wird der Ehrentag im engsten Familienkreis. Schon kurz zuvor war Camilla gemeinsam mit König Charles III. (77) unterwegs: Die beiden besuchten die traditionsreiche Brauerei Hall and Woodhouse Badger Brewery. Dabei zapfte König Charles III. selbst ein Bier und ließ sich zu einem schlagfertigen Kommentar hinreißen – es sei ein guter Tag, um Sorgen zu ertränken. Eine Anspielung auf das bittere WM-Aus der englischen Fußballnationalmannschaft, die kurz zuvor im Halbfinale gegen Argentinien ausgeschieden war. Camilla, die als Rosemary Shand in London geboren wurde, ist seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022 offiziell Königsgemahlin an der Seite ihres Mannes.

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Getty Images Queen Camilla 2026

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https://www.instagram.com/p/CrohoRtIEvX/ Anlässlich dieses Jubiläums hat das britische Königshaus ein neues offizielles Porträt der Königin veröffentlicht, aufgenommen vom renommierten königl

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Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Trooping the Colour 2026