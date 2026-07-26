Christopher Nolans nächster Film kommt frühestens 2029

Christopher Nolan (55) feiert gerade mit Die Odyssee gewaltige Kinoerfolge, doch für Fans des Regisseurs gibt es gleichzeitig eine bittere Nachricht: Neues Material von ihm dürfte es frühestens 2029 geben. Während das Epos jetzt zum Start die Erwartungen an den Kinokassen deutlich übertroffen hat und vielerorts volle Säle meldet, sprach Christopher im Gespräch mit "Today" auch über seinen üblichen Arbeitsrhythmus. Demnach brauche er "mindestens" drei Jahre, um einen neuen Film auf die Beine zu stellen. Nach "Dunkirk" im Jahr 2017, "Tenet" 2020 und "Oppenheimer" 2023 würde der nächste Film damit wohl noch länger auf sich warten lassen.

Der Grund für die lange Pause liegt offenbar in der enormen Belastung durch "Die Odyssee". In der NBC-Morgenshow erklärte Christopher offen, wie sehr ihn das Projekt gefordert habe. "Ich bin definitiv an meine eigenen und die Grenzen der Belastbarkeit aller Beteiligten gestoßen", sagte er dort. Weiter betonte der Filmemacher: "Es ist die 'Odyssee', natürlich muss es schwierig sein. Wir machen unsere Arbeit nicht richtig, wenn wir einen Film der 'Odyssee' drehen, der nicht schwierig erscheint." Besonders ambitioniert war dabei auch die technische Umsetzung: Das Werk wurde komplett auf 70-Millimeter-IMAX-Film gedreht. Über diese Entscheidung sagte Christopher: "Ich ging zu IMAX und sagte: 'Wenn wir jemals diesen Traum verwirklichen wollen, den gesamten Film auf diese Weise zu drehen, dann ist es jetzt so weit. Das ist die 'Odyssee'."

Dass der Aufwand riesig war, zeigt auch das Budget von knapp 220 Millionen Euro. Gleichzeitig scheint sich das Risiko für Christopher ausgezahlt zu haben: "Die Odyssee" wird von Kritikern gefeiert und kommt bei Zuschauern ebenfalls sehr gut an. Damit knüpft der Regisseur erneut an seine Reihe großer Prestigeprojekte an, die oft nicht nur wegen ihrer Geschichten, sondern auch wegen ihrer Machart Aufmerksamkeit bekommen.

Anzeige Anzeige

Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

Anzeige Anzeige

Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026