"Grausam": Dieter Bohlen reflektiert seine harte Schulzeit

Für viele ist die Schulzeit die unbeschwerteste Phase ihres Lebens – für Dieter Bohlen (72) war sie das genaue Gegenteil. Auf Instagram hat der Musiker jetzt offen über seine Zeit als Schüler gesprochen, nachdem ein Fan ihn fragte, ob die Schulzeit seine schönste Zeit gewesen sei. Seine Antwort fiel unmissverständlich aus: "Meine schlimmste Zeit... grausam!" Dabei lag es keineswegs an schlechten Noten oder Ärger mit Lehrern. Der spätere Pop-Titan war schulisch sogar ausgesprochen erfolgreich: Er übersprang eine Klasse und hatte bereits mit 17 Jahren sein Abitur in der Tasche. Doch genau dieser Erfolg, gepaart mit dem Auftreten als Sohn eines wohlhabenden Bauunternehmers, machte ihn zur Zielscheibe. Neid und Missgunst begleiteten Dieter schon früh – und die Konsequenzen waren brutal.

Mitschüler lauerten ihm auf, um ihn zu verprügeln. Einer dieser Angriffe endete mit einem Schlag auf den Kopf, der einen lebensgefährlichen Schädelbasisbruch verursachte. Nur eine Notoperation rettete ihm damals das Leben. Wie das Magazin Focus vor einigen Jahren berichtete, soll sich Dieter unter seinen Mitschülern allerdings auch wie "ein Großkotz" benommen haben. Ein ehemaliger Schulrivale namens Holger erinnerte sich: "Es gab zwei auf unserer Schule, die sich für die Größten hielten. Einer war Dieter, einer ich." Holger weiter: "Immer dann, wenn er mal wieder einem Mädchen sagte: 'Ich bin der schönste Junge von Oldenburg', war es Zeit für eine Kraftprobe. Damals war ich meist Sieger, heute ist er es."

Prägend war für Dieter aber nicht nur die Schule selbst, sondern auch sein Elternhaus. Sein Vater sei extrem leistungsorientiert gewesen, verriet der Musiker selbst – körperliche Strafen gehörten zum Alltag. Aus dieser harten Erziehung habe er mitgenommen, streng mit sich selbst zu sein, so Dieters eigene Einschätzung. Heute ist er selbst Vater von sechs Kindern und lebt mit seiner Partnerin zusammen. Sein Nachwuchs stammt aus verschiedenen Beziehungen. Mit seiner Frau Carina Walz hat der DSDS-Juror zwei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

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Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

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Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen, Oktober 2025