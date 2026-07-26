Traumhochzeit in Idaho: Emma Roberts gibt Cody das Jawort

Emma Roberts (35) hat geheiratet! Die Schauspielerin gab ihrem Verlobten Cody John am Samstag in Sun Valley, Idaho, das Jawort. Die Trauung fand auf dem Familiengrundstück des Bräutigams statt und dauerte rund 45 Minuten – bei knapp 35 Grad Celsius. Mit dabei waren enge Freunde, Familie und auch Emmas berühmte Tante Julia Roberts (58) sowie deren Mann Danny Moder (57). Die ersten Fotos der Hochzeit tauchten zunächst beim Promi-Portal Deuxmoi auf Instagram auf und zeigen das frischgebackene Ehepaar beim innigen Kuss auf einem Holzsteg, umgeben von Gästen.

Auf den Fotos strahlt Emma in einem weißen Hochzeitskleid im asymmetrischen Off-Shoulder-Look mit langem Schleier, sowie einem passenden weißen Haarband. Cody wählte für den besonderen Tag einen braunen Anzug. Auch Emmas Sohn Rhodes war Teil des Moments und begleitete seine Mutter beim Gang durch die Zeremonie. Bereits am Vorabend, dem Freitag, hatten die Gäste gemeinsam ein Probeessen gefeiert, zu dem auch Julia und ihr Mann bereits angereist waren.

Emma und Cody machten ihre Beziehung im Jahr 2022 offiziell, als Cody ein Foto von sich und Emma auf Instagram teilte. Schon zwei Jahre später folgte die Verlobung – die Schauspielerin verkündete die frohe Botschaft damals mit einem Bild auf Instagram, auf dem sie ihren Diamantring in die Kamera hielt. Emma bringt aus einer früheren Beziehung mit Garrett Hedlund (41) Sohn Rhodes mit, der im Dezember 2020 zur Welt kam.

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Instagram / emmaroberts Emma Roberts und Cody John, Januar 2026

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Instagram / emmaroberts Schauspieler Cody John und Emma Roberts, Februar 2025

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Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Partner Cody John im Juli 2024