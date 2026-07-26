"Matilda": Mara Wilson stellt sich Fortsetzung schwer vor

Mara Wilson (39) hat bei der Fanboy Expo Knoxville in Tennessee offen über eine mögliche Fortsetzung von "Matilda" gesprochen. Der Film aus dem Jahr 1996, in dem unter anderem Danny DeVito (81) mitspielte, aber auch Regie führte, hat inzwischen Kultstatus. Kein Wunder, dass die Fans abseits von der Musicalverfilmung aus dem Jahr 2022 Lust auf mehr haben. Die Schauspielerin und Autorin verriet nun bei einer Podiumsdiskussion ihre Meinung zu dem Thema. Dem People -Magazin zufolge hält Mara eine Fortsetzung zwar grundsätzlich für denkbar, findet die passende Idee dafür aber kompliziert. Vor allem mit dem oft genannten Ansatz, die Geschichte um Matildas Tochter weiterzuerzählen, hat sie ihre Probleme.

"Matildas Kräfte kommen aus ihren schlechten Erfahrungen", erklärte sie und betonte: "Der ganze Sinn der Geschichte ist, dass sie diese Dinge überwunden hat. Ich glaube nicht, dass Matilda ihre Tochter in einer Lage aufwachsen lassen würde, in der diese jene Kräfte entwickeln müsste, um sich selbst zu schützen." Zusätzlich warf Mara noch eine andere Frage auf: "Wer wäre überhaupt gut genug, um Matilda zu heiraten?" Durch die Blume machte sie klar, dass sie sich kaum vorstellen kann, mit wem ihre Heldin eine Familie gründen würde. Zudem hatte Mara lange ein zwiespältiges Verhältnis dazu, so stark mit der Filmfigur verbunden zu werden. "Früher war ich ein bisschen genervt, wenn Leute mich Matilda nannten", erzählte sie.

Inzwischen sehe sie das anders. Sie fühle sich der Figur heute näher und sagte mit Blick auf deren Werte, Matilda würde über mentale Gesundheit sprechen, Bücher lieben, schreiben und sich für Bibliotheken einsetzen – Dinge, die auch in ihrem eigenen Leben wichtig seien. Hollywood scheint für die Schauspielerin nicht mehr von großer Bedeutung zu sein. Vor einiger Zeit machte Mara auch klar, warum sie Hollywood bewusst hinter sich gelassen hat. Eine Fortsetzung für den Film rückt damit in weite Ferne.

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United Archives GmbH Mara Wilson als Matilda aus dem gleichnamigen Film "Matilda", 1996

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Imago Filmszene aus "Matilda" (1996) mit Danny DeVito, Mara Wilson und Rhea Perlman

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Getty Images Mara Wilson im Jahr 2019