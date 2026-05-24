Verlobt: Gina Lückenkemper plant Hochzeit noch dieses Jahr

Gina Lückenkemper (29) steckt mitten im Hochzeitsstress, denn die Leichtathletin hat ambitionierte Pläne: Sie und ihr Verlobter Stefan Vogel wollen noch dieses Jahr groß heiraten. Ein Termin für die standesamtliche Trauung stehe schon fest. Im Anschluss ist noch ein großes Fest für Familie und Freunde geplant – das könnte aber auch erst 2027 stattfinden. "Da steht aber noch nicht das genaue Datum fest", meint sie. Die Star-Sprinterin zieht allerdings eine bodenständige Feier dem großen Glamour vor. Extravagant werde es nicht, erklärt Gina laut Kölner Express in einer Medienrunde. Für ihre Hochzeit stelle sie sich alles "ein bisschen ländlicher" vor.

Die Frage, ob sie sich die Hochzeit ihres Trainingspartners Noah Lyles (28) zum Vorbild nehme, verneinte Gina klar. Der US-Amerikaner heiratete seine Partnerin erst vor Kurzem bei einer pompösen und luxuriösen Feier, was ordentlich Schlagzeilen brachte. Die 29-Jährige betonte, die Hochzeit ihres Kollegen als Gast zwar sehr genossen zu haben, selber aber weniger auffahren zu wollen. "Es war eine total schöne Trauung und es war eine wirklich tolle Feier. Wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit da", schwärmt Gina. Genau Details, wie ihre eigene Hochzeit aussehen wird, gab die Sportlerin aber fürs Erste nicht preis.

Romantisch wird Ginas Hochzeit aber sicherlich. Die Verlobung fand allerdings im Stillen statt. Ihr Stefan nutzte ihre Saisonpause vergangenes Jahr, um seiner Liebsten einen Antrag zu machen. Den funkelnden, aber dezenten Verlobungsring präsentierte die Olympia-Siegerin erstmals in einer Bildergalerie bei Instagram. "Rückblick auf eine großartige Offseason. Freue mich auf alles, was noch kommt", betitelte sie die Momentaufnahmen, ohne Details zu dem besonderen Moment zu verraten. Ein Paar sind Gina und Stefan bereits seit 2018, ihre Beziehung halten sie aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

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Imago Gina Lückenkemper mit Medaille bei der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio

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Instagram / ginalueckenkemper Stefan Vogel und Gina Lückenkemper im April 2026

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Instagram / ginalueckenkemper Gina Lückenkemper, November 2025

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