"Zeit verflogen": Laura Papendicks Baby kommt schon bald

Der Countdown läuft: Laura Papendick (37) und ihr Partner Alexander Hindersmann (37) werden bald zu viert sein. Die Moderatorin meldete sich jetzt auf Instagram mit einem kurzen Video zu Wort, in dem sie liebevoll über ihren Babybauch streicht. Dazu schrieb sie lediglich zwei Worte: "...kommt bald..." Damit ist klar, dass es bis zur Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes nicht mehr lange dauern kann.

Unter dem Beitrag ließ Laura ihre Schwangerschaft dann noch in einem längeren Text Revue passieren. "Jetzt ist es wirklich nicht mehr lange und theoretisch kann es bald ganz schnell gehen. Verrückt, wie die Zeit verflogen ist", schrieb die Moderatorin. Als Grund für das rasante Vergehen der Zeit nannte sie unter anderem ihren Job, viele Reisen und einen Umzug. Auch ihr älterer Sohn habe dabei eine Rolle gespielt – der Kleine genießt derzeit ohne Kindergarten die volle Aufmerksamkeit seiner Eltern zu Hause. Laura möchte die verbleibende Zeit nun bewusst genießen. Und eine Frage beschäftigt sie und Alexander dabei ganz besonders: "Wie wird das alles – plötzlich zu viert?"

Laura und Alexander hatten im Februar bekanntgegeben, erneut Nachwuchs zu erwarten. Damals hatte die Moderatorin die Neuigkeit kreativ auf Instagram verkündet und verraten, dass die beiden ihr "kleines Geheimnis" eine Weile gehütet hatten. Details zu Geschlecht oder geplantem Geburtstermin nannten sie dabei nicht. Laura und Alexander sind bereits Eltern eines gemeinsamen Sohnes, der im Sommer 2023 das Licht der Welt erblickte. Seinen Namen haben sie bisher nicht verraten.

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Imago Moderatorin Laura Papendick mit Babybauch beim Europa-League-Spiel SC Freiburg gegen Celta Vigo, April 2026

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Instagram / laurapapendick Laura Papendick kurz vor der Geburt, Mai 2026

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Instagram / laurapapendick Alexander Hindersmann und Laura Papendick