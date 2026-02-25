Laura Papendick & Alex Hindersmann erwarten wieder Nachwuchs

Laura Papendick (37) ist wieder schwanger. Das verkündet die Moderatorin in einem kreativen Instagram-Reel. Darin hält sie eine Zeitung in der Hand, die die selbstgeschriebenen News "Baby #2. Coming Soon" verkündet. Besonders weit scheint die Schwangerschaft noch nicht fortgeschritten zu sein, denn Lauras Bauch ist noch recht klein. Dennoch haben sie und ihr Partner Alexander Hindersmann (37) ihren Nachwuchs wohl eine Weile geheim gehalten: "Wir haben ein kleines Geheimnis gehütet." Details zu Geschlecht oder Geburtstermin können oder wollen die beiden noch nicht verraten.

Im Interview mit RTL schwärmt Laura aber: "Wir sind unglaublich glücklich und genießen diese besondere Phase sehr. Es ist ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu erwarten, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein." Für Laura und Alexander ist es bereits Kind Nummer zwei. Im Sommer 2023 erblickte ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Den Namen und das Gesicht des Jungen halten die beiden aber aus der Öffentlichkeit heraus. Ob sie das bei Baby Nummer zwei auch so angehen, wird sich noch zeigen.

Verheiratet sind Laura und Alexander bisher nicht. Das soll sich aber gerne ändern – zumindest wenn es nach dem ehemaligen Bachelorette-Gewinner geht. Schon kurz nach der Geburt seines Sohnes verriet er im Netz, dass er sich gerne das Jawort geben würde. Allerdings müsse alles zur rechten Zeit kommen: "Wird sich alles zur richtigen Zeit ergeben. Wir sind zurzeit sehr, sehr glücklich und genießen es einfach, als Familie zu leben." Das zweite Kind war zu dem Zeitpunkt auch schon ein Thema. Eigentlich war es Alexanders Plan, dass dieses den gemeinsamen Namen bekommen soll. Das wird sich jetzt wohl nur schwer umsetzen lassen.

RTL / Papendick Laura Papendick verkündet ihre zweite Schwangerschaft, Februar 2026

Instagram / laurapapendick Alexander Hindersmann und Laura Papendick

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alex Hindersmann mit ihrem Sohn, Juli 2023