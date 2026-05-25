"Bauer sucht Frau International"-Mathias wohnt im Dschungel

Für viele wäre es ein Albtraum, für Bauer sucht Frau International-Kandidat Mathias ist es gelebter Alltag: Der Landwirt lebt in Costa Rica – mitten im Dschungel. Und auch seine beiden Hofdamen, die er auf seinem abgelegenen Hof empfangen darf, werden dort direkt in der Natur wohnen. Das Gästehaus, das ihnen während ihres Besuchs als Unterkunft dient, hat nämlich eine Besonderheit, die so manchem den Schlaf rauben dürfte: Es gibt weder feste Wände noch klassische Fenster. Die Frauen schlafen damit quasi unter freiem Himmel – direkt im Regenwald. "Es gibt natürlich Ameisen oder Skorpione – im allerschlimmsten Fall könnte auch mal eine Schlange da sein", schildert Mathias.

Wie Mathias das außergewöhnliche Gästehaus für die Ankunft seiner Hofdamen vorbereitet und welche Eigenheiten die offene Unterkunft noch mit sich bringt, ist in einem Video zu sehen, das RTL zu der Folge veröffentlicht hat. Der Landwirt erklärt dort die Besonderheiten seines ungewöhnlichen Zuhauses und macht deutlich, dass das Leben in Costa Rica alles andere als gewöhnlich ist: "Der erste Eindruck zählt – es ist natürlich alles etwas pragmatischer hier. [...] Ich hoffe doch sehr, dass die damit klarkommen." Ob die beiden Frauen sich auf das Abenteuer einlassen können, dürfte spannend werden.

Schon vor einer Woche hatte der Sender im Trailer zur aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau International" angedeutet, wie hoch die Gefühle diesmal kochen. Moderatorin Inka Bause (57) sagte gleich zu Beginn: "Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch die Liebe fürs Leben finden kann." Und dann der Moment, der für Aufsehen sorgte: Ein Landwirt kniete vor seiner Hofdame nieder und öffnete eine Schmuckschachtel. Alles sah nach einem Heiratsantrag im Finale aus, auch wenn damals noch offen war, ob es wirklich zur Verlobung kommen würde.

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RTL Mathias, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

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RTL "Bauer sucht Frau International"-Cast 2026

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RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025