"Der Lehrer"-Serientod: Jessi Ginkel präferierte anderen Weg

Rund sieben Jahre nach ihrem emotionalen Serientod kehrt Jessica Ginkel (45) zurück: In der zehnten Staffel der Serie Der Lehrer ist die Schauspielerin wieder dabei – und das, obwohl ihre Figur Karin Noske an Krebs gestorben war. Am Rande der Premiere der neuen Staffel sprach Jessica im Promiflash-Interview nun offen darüber, was sie damals über den Ausstieg dachte und was sie rückblickend anders gemacht hätte. Damals war es eine persönliche Entscheidung, die Serie zu verlassen. "Also, hätte ich mir das damals aussuchen können, hätte ich diesen Weg nicht gewählt. Das war ja nicht meine Entscheidung. Meine Entscheidung war, dass ich sage, ich muss aufgrund meiner Familiensituation gehen, weil wir in Berlin gelebt haben oder leben", erklärte sie.

Ein halbes Jahr lang pendelte die Schauspielerin zwischen Berlin und Köln – mit zwei kleinen Kindern, was sie als "schwierige Situation" beschreibt. Den Ausstieg selbst bereue sie aber nicht: Es sei das Beste gewesen, was sie hätte tun können. Darüber, wie ihre Figur die Serie verlassen sollte, ließ sie damals die Verantwortlichen entscheiden. "Ich habe das damals auch dann den Verantwortlichen gesagt, ich überlasse euch das natürlich komplett, wie ihr mich gehen oder Karin gehen lassen wollt", so Jessica im Gespräch mit Promiflash. Heute nimmt sie das Ganze mit Humor: "Vielleicht denkt man heute darüber nach und denkt so Mensch, hätte ich nicht doch sagen sollen: 'Wie wär's denn mit einer einsamen Insel oder sowas?'"

Doch ganz verschwunden ist Jessicas Rolle nicht, wie Quotenmeter berichtete. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, taucht sie in der zehnten Staffel auf eine ganz besondere Art wieder auf: als Geist von Karin. Sie erscheint in den Träumen von Stefan Vollmer, den Hendrik Duryn (58) spielt. Ab Folge vier dürfen sich Fans also doch wieder auf Szenen mit ihr freuen, obwohl Karin in der Originalserie schon gestorben war. Inhaltlich setzt die neue Staffel außerdem bei einem völlig neuen Abschnitt in Stefans Leben an. Er hatte dem Schuldienst eigentlich den Rücken gekehrt und sich mit Tochter Frida und einer eigenen Werkstatt in Leipzig eingerichtet. Doch ein gestohlenes Portemonnaie und die Begegnung mit einer rebellischen Schülerin ziehen ihn zurück ins Klassenzimmer.

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Imago Jessica Ginkel bei der Premiere der 10. Staffel von "Der Lehrer" im Colosseum, Berlin

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Getty Images Jessica Ginkel, Schauspielerin

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Imago Jessica Ginkel und Hendrik Duryn bei der Premiere der 10. Staffel von "Der Lehrer" im Colosseum, Berlin, 20.05.2026

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