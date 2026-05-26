Das sind die großen Gewinner der American Music Awards 2026

Die American Music Awards 2026 haben am Montag in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas ihre Gewinner gekürt. Es war ein Abend voller Highlights und Überraschungen – und das in einer der prunkvollsten Kulissen der Welt. Während Taylor Swift (36) trotz acht Nominierungen zum zweiten Mal in Folge leer ausging, konnten sich andere Acts laut Just Jared über gleich mehrere Trophäen freuen. Besonders BTS sorgten für Jubel im Saal: Die K-Pop-Gruppe gewann nicht nur den Preis für den "Artist of the Year", sondern durfte sich auch über den Titel "Song of the Summer" für ihren Track "SWIM" freuen.

Eine weitere Überraschung des Abends kam aus dem Bereich Rock und Alternative: Der Künstler Sombr setzte sich gleich mehrfach durch und holte sowohl den Preis für den besten Durchbruch-Song im Bereich Rock/Alternative mit "back to friends" als auch den Award für das beste Rock/Alternative-Album mit "I Barely Know Her". Auch andere Stars durften sich über Auszeichnungen freuen: SZA (36) wurde als beste weibliche R&B-Künstlerin geehrt, KAROL G sicherte sich mit "Tropicoqueta" das beste Latin-Album, und Twenty One Pilots wurden als bester Rock- und Alternative-Act des Jahres ausgezeichnet. Sabrina Carpenter (27) gewann das begehrte "Album of the Year" für "Man's Best Friend", und Shakira (49) sicherte sich den Preis für die beste Tournee mit ihrer "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Die American Music Awards gelten als eine der ältesten und renommiertesten Preisverleihungen der Musikbranche und werden seit 1973 vergeben. Ein besonderes Merkmal der Show: Anders als bei vielen anderen Musikpreisen werden die Gewinner nicht von einer Fachjury, sondern durch Fan-Abstimmungen ermittelt. Dass Taylor Swift in diesem Jahr trotz der meisten Nominierungen erneut ohne Trophäe nach Hause gehen musste, macht deutlich, wie spannend und unberechenbar die Abstimmungen in der Musikbranche sein können – und welche anderen Acts derzeit die Herzen der Fans für sich gewinnen.

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Getty Images BTS nehmen bei den American Music Awards den Preis "Artist of the Year" entgegen

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Getty Images sombr mit zwei Auszeichnungen bei den American Music Awards im MGM Grand Garden Arena, Las Vegas

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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