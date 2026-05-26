Star-Trek-Star Wil Wheaton: Eltern stahlen sein Vermögen

Als Kind stand Wil Wheaton (53) bereits vor der Kamera und sammelte Gage um Gage – doch von dem Geld, das er verdiente, soll er kaum etwas gesehen haben. Wie der "Star Trek: Das nächste Jahrhundert"-Darsteller in einem Instagram-Post enthüllte, stahlen ihm seine Eltern während seiner Kindheit nahezu sein gesamtes Einkommen. "Meine Eltern haben mir nahezu alle Gagen meiner Kindheit gestohlen", schrieb er 2023, als er öffentlich seine Unterstützung für den großen Hollywood-Streik der Schauspielergewerkschaft bekundete. Dass er finanziell nicht am Boden landete, verdankte er einer einzigen Einnahmequelle: den Tantiemen aus seiner Zeit bei "Star Trek".

Die sogenannten Residuals – also Zahlungen für TV-Wiederholungen – hatte die Schauspielergewerkschaft bereits in den 1960er Jahren erkämpft. Genau diese Regelung rettete Wil laut eigener Aussage vor dem Ruin. "Meine Star Trek-Residuals waren alles, was ich hatte. Sie hielten mich über Wasser, während ich mein Leben wieder aufgebaut habe", erklärte er in seinem Post. Für ihn war der Streik von 2023 daher eine Herzensangelegenheit – ohne die Errungenschaften der Gewerkschaft wäre seine Situation heute wohl noch deutlich schwieriger.

Das finanzielle Debakel war jedoch nicht das Einzige, womit Wil in seiner Kindheit zu kämpfen hatte. Gegenüber Yahoo Movies sprach er bereits 2021 offen darüber, dass er von seinen Eltern emotional missbraucht und zur Schauspielerei gedrängt worden sei. In Interviews spricht der Serienstar heute offen über Therapie, mentale Gesundheit und den langen Prozess, sich von seiner Vergangenheit zu lösen. Bekannt wurde er unter anderem durch den Kultfilm "Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers" sowie durch seine Rolle als Wesley Crusher in "Star Trek: Das nächste Jahrhundert", die er über mehrere Jahre hinweg verkörperte.

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Getty Images Will Wheaton bei Paramount+ "Star Trek Day" im Skirball Cultural Center, Los Angeles, 8. September 2022

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Imago Werbeaufnahme zu "Star Trek: The Next Generation" mit Wil Wheaton als Wesley Crusher, Paramount 1991

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Imago Jerry O’Connell, River Phoenix, Wil Wheaton und Corey Feldman in einer Szene aus "Stand by Me" (1986)