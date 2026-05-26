Nach 26 Jahren: GZSZ-Star Nadine Hofmann meldet sich zurück

Überraschendes Comeback eines GZSZ-Lieblings: Nach ganzen 26 Jahren meldet sich Nadine Hofmann (50) jetzt bei ihren Fans zurück – und das direkt von einem brandneuen Instagram-Account aus. Die Schauspielerin, die die meisten Zuschauer noch unter ihrem früheren Namen Nadine Dehmel kennen, begrüßt ihre Follower dort mit emotionalen Videobotschaften und alten Erinnerungsaufnahmen aus der Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Von 1996 bis 2000 stand sie in Berlin als brünette Medizinstudentin Nataly Jäger vor der Kamera, nun taucht sie plötzlich wieder im Rampenlicht auf. "Du kennst mein Gesicht, aber du weißt nicht mehr, woher, oder?", fragt sie in einem ihrer Clips und holt damit direkt die GZSZ-Nostalgiker ab.

Für viele Fans ist der neue Kanal eine kleine Zeitreise in die Ära, in der Nadine als Nataly Tango tanzte, mit Serien-Schlitzohr Ricky Marquart – gespielt von Oli P. (47) – zusammen war und später sogar mit GZSZ-Bösewicht Jo Gerner vor den Traualtar trat. Ihre dramatische Figurengeschichte reichte von einer tragischen Fehlgeburt nach einem Autounfall bis zu einem Racheplan mit Skalpell – bevor sie sich völlig überraschend von ihren Freunden verabschiedete und Berlin verließ. Dass der Abschied damals unfreiwillig war, erzählte Nadine vor Jahren der Fernsehzeitung TV Movie: Ihr Vertrag sei nicht verlängert worden, man habe ihr nur gesagt, ihre Geschichte sei "durcherzählt". Heute zeigt sich der frühere Serienstar auf Social Media sichtlich gerührt: "Ich habe so viele tolle Nachrichten bekommen, Kommentare, die wirklich zeigen, was GZSZ bedeutet hat. Das hat mich mega berührt", schwärmt sie in einem weiteren Video.

Abseits der Soap hat sich Nadines Leben komplett gewandelt. Die gebürtige Schauspielerin kehrte der TV-Branche den Rücken und startete beruflich neu durch: Sie gründete die Partnervermittlungsagentur "Heart-Connection" und lebt heute mit ihrem Mann Philipp Hofmann und der gemeinsamen Tochter Sophie ein eher zurückgezogenes Familienleben. Umso größer ist die Freude bei ehemaligen Kollegen, die ihr Comeback im Netz feiern. Nina Bott (48) erinnert sich auf Instagram daran, dass sie mit der heute 50-Jährigen nicht nur bei GZSZ, sondern auch privat in einer WG wohnte. Serien-Ex-Freund Oli P. meldet sich mit einem Herz-Emoji und zeigt damit, dass der Kontakt trotz vieler Jahre Funkstille nicht abgerissen ist. Im Jahr 2019 gab es kurzzeitig sogar Gerüchte um ein Comeback der beiden bei GZSZ, daraus wurde jedoch nichts. Wie intensiv Nadine ihren neuen Social-Media-Auftritt künftig nutzen wird, lässt sie noch offen – die Neugier der GZSZ-Fangemeinde hat sie mit ihren ersten Posts aber bereits geweckt.

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Instagram / nadine.hofmann.offiziell Ex-GZSZ-Star Nadine Hofmann, Mai 2026

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Imago GZSZ-Star Nadine Hofmann, 1998

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Nadine Dehmel und Oliver Petszokat in einer Szene von GZSZ, 1999