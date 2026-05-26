"Großartig": Josh Dun plaudert von Ehefrau Debbys Geburt

Bei den American Music Awards 2026 im MGM Grand in Las Vegas hat Josh Dun (37) vor laufenden Kameras geschwärmt – und zwar nicht nur über seine Band Twenty One Pilots, sondern vor allem über seine kleine Familie. Der Schlagzeuger und seine Ehefrau Debby Ryan (33) sind seit Dezember Eltern einer Tochter, und gegenüber E! News ließ Josh keinen Zweifel daran, wie glücklich er mit seinem neuen Leben als Vater ist. "Meine Frau ist großartig", erzählte er in einem gemeinsamen Interview mit Bandkollege Tyler Joseph (37). "Sie hat in unserem Schlafzimmer entbunden. Und wir haben eine fünfeinhalb Monate alte Kleine, die ebenfalls großartig ist. Sie ist gestern hierher geflogen und hat das super gemacht. Es macht sehr viel Spaß."

Besonders die Hausgeburt hat den Musiker sichtlich geprägt. "Ich glaube, ich habe wirklich verstanden, was Frauen bei einer Geburt durchmachen – das ist extrem intensiv", so Josh weiter. "Noch viel mehr Respekt für alle Mütter da draußen. Das ist wirklich kein Spaß." Gleichzeitig sei es ein magischer Moment gewesen: "Es ist erstaunlich, es ist magisch und wunderbar, Leben in die Welt kommen zu sehen." Auch die Entwicklung seiner Tochter Felix Winter beobachtet er mit Staunen. "Ich hatte vorher nur einen Hund – Hunde sind großartig – aber ich glaube, ein kleines Menschlein zu haben und zu sehen, wie ihr Gehirn anfängt, sich zu entwickeln und sich immer mehr meiner bewusst zu werden, ist einfach ein Gefühl, das ich so noch nie hatte." Und wie schlägt sich Debby als Mama? "Sie macht das hervorragend", betonte Josh.

Dass Felix bereits mit auf die AMA-Reise nach Las Vegas kam, ist womöglich erst der Anfang. Josh plant, die Kleine auch auf Tour mitzunehmen. "Im Moment ist es eher von Show zu Show", erklärte er, "aber ich mag die Idee, dass sie jung reist und das Reisen gewohnt wird, neue Orte kennenzulernen." Debby hatte die Geburt der kleinen Felix Winter im Dezember auf Instagram angekündigt und dabei beschrieben, dass das Mädchen mitten im Winter unter Weihnachtslichtern in die Welt gekommen sei – direkt in die Hände seines Vaters. Joshs Bandkollege Tyler ist übrigens bereits Vater von drei Kindern mit seiner Frau Jenna Black, sodass der Drummer in Sachen Elternschaft bereits einen erfahrenen Ansprechpartner an seiner Seite hat.

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Getty Images Debby Ryan und Josh Dun bei den MTV Video Music Awards 2021

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Alberto E. Rodriguez/Getty Images for NARAS Josh Dun, Drummer bei Twenty One Pilots

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Getty Images Josh Dun und Debby Ryan bei den iHeartRadio Music Awards 2021