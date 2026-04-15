BTS nach Comeback für drei American Music Awards nominiert

BTS melden sich jetzt mit einem beeindruckenden Comeback zurück – und das nicht nur in den Charts. Die südkoreanische Boygroup ist nun gleich dreifach für die American Music Awards 2026 nominiert, darunter in der prestigeträchtigsten Kategorie "Artist of the Year". Dort treten sie gegen Stars wie Bad Bunny (32), Bruno Mars (40), Taylor Swift (36) und Lady Gaga (40) an. Darüber hinaus sind BTS in den Kategorien "Best Male K-pop Artist" und "Song of the Summer" nominiert, wo ihr aktueller Hit "Swim" ins Rennen geht. In letzterer Kategorie messen sie sich unter anderem mit Harry Styles' (32) "American Girls" und Taylor Swifts "Elizabeth Taylor". Wie Allkpop berichtet, wurde "Swim" weniger als einen Monat nach seinem Release für die begehrte Auszeichnung berücksichtigt – ein klares Zeichen für die enorme globale Resonanz, die der Song erzielt hat.

Die Nominierungen kommen nicht von ungefähr, denn BTS befinden sich derzeit in absoluter Topform. Ihr fünftes Album "Arirang" und der Titelsong "Swim" landeten laut Allkpop zeitgleich an der Spitze der Billboard-200-Liste sowie der Hot 100. Zudem schrieb das Album Geschichte als das erste eines koreanischen Acts, das sich drei Wochen in Folge auf Platz 1 der Billboard 200 halten konnte. Der Song "Swim" blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stark und hielt sich durchgehend in den Top fünf der Hot 100. BTS dürften mit ihren aktuellen Charterfolgen also zu den heißesten Anwärtern der diesjährigen AMAs zählen.

Für BTS wäre ein Sieg in der Kategorie "Artist of the Year" bereits der zweite ihrer Karriere: 2021 hatten sie den Award als erster koreanischer Act überhaupt gewonnen. Dass K-Pop aktuell für viel Aufsehen sorgt, zeigte sich zuletzt auch bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles. Der animierte Netflix-Hit "K-Pop Demon Hunters" mit der fiktiven Band HUNTR/X räumte gleich mehrere Preise ab. K-Pop-Fans dürfen nun gespannt sein, in welchen Kategorien BTS bei den AMAs eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen können. Laut Rolling Stone wird die Show am 25. Mai aus der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas auf Paramount+ und CBS übertragen.

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Getty Images BTS bei den Billboard Music Awards im Mai 2019

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Instagram / uarmyhope BTS im August 2025

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Getty Images BTS, koreanische Band