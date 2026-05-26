Trotz Distanz: Demi Lovato und ihr Jutes feiern ihre Liebe

Am 25. Mai feiern Demi Lovato (33) und ihr Ehemann Jordan "Jutes" Lutes (35) ihren ersten Hochzeitstag – allerdings getrennt voneinander. Beide befinden sich derzeit auf Tour und verbringen den Jahrestag fernab voneinander. Dass das Paar trotzdem keinen Grund zur Sorge hat, machte Jutes kürzlich gegenüber E! News deutlich: "Es ist wirklich beschissen, dass es unser Hochzeitstag ist und wir getrennt sein werden, aber wir werden es einfach so behandeln, als wäre es nicht so. Sobald die Tour vorbei ist, kommen wir zusammen und feiern."

Kennengelernt haben sich die beiden im Frühjahr 2022 bei gemeinsamen Studioaufnahmen für Demis Album "Holy Fvck". Was zunächst als enge Freundschaft begann, entwickelte sich nach einigen Monaten zu einer Romanze – offiziell wurden sie an Jutes' Geburtstag im März. "Wir hatten darüber geredet, zelten zu gehen", erinnerte sich Jutes 2024 in "The Drew Barrymore Show". "Ich hatte eine Camping-Landschaft in meinem Garten aufgebaut, und später in der Nacht wurden wir dann offiziell [ein Paar]." Im Dezember 2023 folgte die Verlobung, bei der der Musiker seiner Partnerin eigens den Song "Carry Me" schrieb.

Demi hatte vor wenigen Monaten ebenfalls betont, wie sehr sie trotz Stress und Terminchaos im Eheglück aufgeht. "Ich verliebe mich von Tag zu Tag mehr in ihn", sagte sie zu E! News. Sie erklärte auch, dass sie an ihrem Hochzeitstag geglaubt habe, schon "die größte Liebe, die man jemals für einen Menschen empfinden kann" zu spüren. Doch erst die Zeit danach habe gezeigt, wie viel tiefer es noch werden kann: "Dann vergeht die Zeit und man baut einfach diese Verbindung auf, die so innig und erfüllend ist, dass man sich einfach komplett immer mehr verliebt."

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Instagram / ddlovato Jutes und Demi Lovato in ihren Flitterwochen, Juni 2025

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Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jutes, Juni 2025

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Instagram / ddlovato Jutes und Demi Lovato posieren