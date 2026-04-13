Die Ärzte starten 2027 mit großer Tour durch Deutschland

Die Ärzte melden sich zurück: Die Berliner Kultband geht 2027 auf große Tour und bringt ihre Hymnen zurück in die Arenen. Wie Bild berichtet, haben Bela B., Farin Urlaub (62) und Rodrigo González die Konzertreihe auf ihrer Webseite angekündigt. Sie trägt den passenden Titel: "Eine Gänsehaut nach dem andern!" Los geht es demnach am 8. April 2027 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin, bevor mehr als 30 Shows folgen. Die Band verspricht laute Nächte, große Gefühle und dieses typische Wir-Gefühl, das ihre Fans seit Jahrzehnten feiern.

Auf ihrer Seite kündigen die Kultpunker die Tour gewohnt verspielt an. In ihrem Text ist von drei Ärzten mit Kontrabass, "Tschingderassabum" und "Täterätä" die Rede, am Ende sollen "alle glücklich" sein. Neben den Stationen in Berlin, Dortmund, Leipzig, Köln, Hamburg, Bremen und vielen weiteren Städten stehen auch Auftritte in der Wiener Stadthalle und im Zürcher Hallenstadion auf dem Tourplan. Das große Finale steigt Anfang Juni mit zwei Open-Air-Konzerten in der Berliner Wuhlheide. Ob bis zum Tourstart noch ein neues Album oder frische Singles erscheinen, lassen die Ärzte offen. Klar ist: Mit Hits aus vier Jahrzehnten ist das Trio für volle Setlisten bestens gerüstet.

Die Ärzte hatten sich in den vergangenen Jahren immer wieder längere Pausen gegönnt, bevor sie 2024 mit großen Konzerten auf dem Tempelhofer Feld ein Ausrufezeichen setzten. Die Band aus Berlin gilt seit den 80er Jahren als feste Größe der deutschsprachigen Rock- und Punkszene, viele Fans begleiten Bela, Farin und Rod schon seit Jugendtagen. Klassiker wie "Schrei nach Liebe", "Junge" oder "Westerland" sind längst zu Generationssongs geworden, die bei Live-Shows ganze Hallen mitsingen. Dass die drei Musiker sich Auszeiten nehmen, gehört seit jeher zu ihrer Arbeitsweise – wenn sie zurückkehren, steht jedoch meist nicht nur die Musik im Mittelpunkt, sondern auch der besondere Humor und die eingespielte Dynamik auf der Bühne, die für viele Konzertbesucher Teil der gemeinsamen Erinnerungen ist.

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ActionPress Die Ärzte, 1995

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Farin Urlaub und Bela B bei Rock am Ring 2007

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Farin Urlaub bei Rock am Ring 2007

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