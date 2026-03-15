Dax Shepard über seine geheime Romanze mit Jessica Alba

Dax Shepard (51) hat in der neuesten Folge seines Podcasts "Armchair Expert" über eine längst vergessene Romanze aus seiner Vergangenheit geplaudert. In der Sendung erzählte der Schauspieler seinem Gast Amanda Peet (54), dass er vor rund 20 Jahren "ein paar Dates" mit Jessica Alba (44) hatte. Dabei stellte er allerdings klar: "Wir waren nicht ernsthaft am Daten." Der 51-Jährige zeigte sich stolz darüber, dass die Schauspielerin heute offen zu ihrer gemeinsamen Vergangenheit steht. "Ich bin in dem Alter, in dem ich ziemlich stolz auf jeden bin, der zugibt, mit mir ausgegangen zu sein", scherzte Dax im Podcast.

Besonders schmeichelhaft sei für ihn eine Situation beim gemeinsamen Dreh zu "El Camino Christmas" im Jahr 2017 gewesen, wie US Weekly berichtet. Dax hatte anfangs die Befürchtung, dass Jessica ihre frühere Liaison geheim halten wolle. "Wir waren im Make-up-Trailer und ich dachte: 'Oh ja, sie will nicht, dass hier irgendjemand davon erfährt', denn so sieht es eben mit meinem Selbstbewusstsein aus", erklärte er lachend. Doch dann habe die 44-Jährige plötzlich vom anderen Ende des Trailers gerufen: "Erinnerst du dich, wie wir früher rumgemacht haben?" Dax zeigte sich begeistert von ihrer Offenheit: "Ich war so geschmeichelt, dass es ihr nicht peinlich war, mit mir rumgemacht zu haben."

Dax lernte 2007 Kristen Bell (45) kennen und ist seitdem mit ihr zusammen. Das Paar heiratete im Oktober 2013 und hat zwei gemeinsame Töchter, Lincoln und Delta. Über sein Liebesleben vor Kristen witzelte der Comedian: "Ich mache entweder 45 Tage oder mehrere Jahre. Ich habe nicht viele Ein-Jahres-Beziehungen." Jessica war 16 Jahre lang mit Cash Warren (47) verheiratet, die Scheidung wurde im Februar finalisiert. Die beiden haben drei Kinder zusammen und die Schauspielerin ist mittlerweile mit Schauspieler Danny Ramirez (33) liiert. Auch Podcast-Gast Amanda gab im Gespräch zu, früher kurz mit Ben Stiller (60) zusammen gewesen zu sein, und zeigte sich ebenfalls stolz auf ihre Dating-Vergangenheit.

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Getty Images Dax Shepard im Februar 2019

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Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Go Campaign Gala 2025