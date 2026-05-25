Süß: Jessica Alba und Tochter Honor posieren im Partnerlook

Jessica Alba (45) und ihre 17-jährige Tochter Honor haben beim Abendessen anlässlich der Präsentation einer gemeinsamen Kapselkollektion von Paul Smith und Gabriela Hearst im Chateau Marmont in Los Angeles einen gemeinsamen Abend verbracht – und dabei für echte Twinning-Momente gesorgt. Mutter und Tochter erschienen in aufeinander abgestimmten Looks und sorgten damit für Begeisterung in den sozialen Medien. Jessica teilte anschließend Fotos auf Instagram und kommentierte den Abend mit den Worten: "Was für eine Nacht mit meiner Bestie."

Während Jessica in einem gedruckten Woll-Blazer aus der neuen Kollektion, dunkelroten Schlaghosen, schwarzen Schuhen und einer passenden Handtasche erschien – abgerundet durch eine goldgeränderte Sonnenbrille –, setzte Honor auf ein weinrotes Minikleid, einen braunen Blazer und braune Cowboystiefel. Beide trugen goldene Ketten und Creolen-Ohrringe. Auf TikTok postete die Schauspielerin außerdem ein Vorher-Nachher-Video der beiden Outfits, unterlegt mit dem Song "I Love You So" von The Walters. Dazu schrieb sie: "Wenn dein Baby deine beste Freundin ist. Ich liebe dich so sehr, Honorcita."

Neben Honor ist Jessica außerdem Mutter von Tochter Haven und Sohn Hayes. Über ihre besondere Beziehung zu ihren Kindern sprach sie schon mehrfach öffentlich – gegenüber dem Magazin People betonte sie etwa: "Wir haben eine wirklich gesunde Beziehung und bedingungslose Liebe füreinander." Dass die Schauspielerin, die im April ihren 45. Geburtstag feierte, in ihrer Tochter nicht nur ein Kind, sondern auch eine Vertraute sieht, macht der gemeinsame Auftritt einmal mehr deutlich.

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Instagram / jessicaalba Honor und Jessica Alba posieren

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Tochter Honor machen ein Selfie

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Imago Jessica Alba und Honor Marie Warren im Juli 2025