Jessica Alba und Danny verschmelzen in Mexiko-Stadt-Romantik

Jessica Alba (44) und Danny Ramirez (33) haben ihre Fans mit romantischen Einblicken in ihren gemeinsamen Trip nach Mexiko-Stadt begeistert. Am 8. März teilten beide auf Instagram zahlreiche Fotos von ihrem Aufenthalt in der mexikanischen Hauptstadt. Auf den Bildern sind unter anderem ein verliebtes Selfie beim gemeinsamen Dinner, Schnappschüsse aus den Straßen der Stadt sowie Aufnahmen von Kunstwerken und verschiedenen Gerichten zu sehen. "Mexico mágico", schwärmte Danny in seiner Caption und setzte ein rotes Herz dazu. Jessica kommentierte seinen Beitrag mit den Worten: "My". Auch die Schauspielerin veröffentlichte ihre eigene Bilderserie von der Reise und schrieb dazu: "Die beste Woche in einer meiner Lieblingsstädte - Bauch voll, Herz voller". Danny antwortete ihr daraufhin: "Tú".

Das Paar ist seit Juli 2025 offiziell zusammen und zeigt sich seither regelmäßig verliebt in der Öffentlichkeit. Ihre Beziehung machten sie im November desselben Jahres auf Instagram offiziell, als sie gemeinsam bei der Baby2Baby Gala in Hollywood auftraten. Erst vor wenigen Wochen, rund um den Valentinstag im Februar, verbrachten die beiden ebenfalls eine romantische Auszeit zusammen - diesmal in Miami. Jessica teilte damals Bilder, auf denen Danny sie am Flughafen mit einem Schild empfing, auf dem stand: "Willst du mein Valentinsschatz sein? Danny". Der Schauspieler arbeitet derzeit an seinem Regiedebüt für den Film "Baton" und wird außerdem in "Avengers: Doomsday" zu sehen sein, der im Dezember in die Kinos kommt.

Für Jessica ist Danny die erste große Liebe nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Cash Warren (47). Die Schauspielerin hatte im Februar 2025 nach 16 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Cash stellte am 13. Februar schließlich den Antrag, die Scheidung zu finalisieren, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Aus der Ehe mit dem 47-Jährigen gehen drei gemeinsame Kinder hervor: die Töchter Honor Marie und Haven Garner sowie Sohn Hayes Alba. Jessica ist neben ihrer Schauspielkarriere auch als Mitbegründerin des Unternehmens Honest Company bekannt und hat derzeit keine neuen Filmprojekte in Arbeit.

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Instagram / dannyramirez Jessica Alba und Danny Ramirez bei der Baby2Baby Gala 2025

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Getty Images Die Schauspieler Jessica Alba und Danny Ramirez, US Open im September 2025

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Danni Ramirez, Miami 2026