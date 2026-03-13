Jessica Alba dementiert nach Vegas-Foto Flirt mit Joe Burrow

Jessica Alba (44) und Joe Burrow (29) haben gemeinsam für ordentlich Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. Grund dafür ist ein nächtliches Foto, das die Schauspielerin und den Footballspieler zusammen in Las Vegas zeigt. Die Aufnahme entstand gegen zwei Uhr morgens bei der Eröffnung des privaten Clubs Zero Bond Vegas, wo die beiden an einem Spieltisch saßen. Schnell machten Spekulationen die Runde, dass die 44-Jährige und der 29-jährige Quarterback der Cincinnati Bengals ein Paar sein könnten. Doch wie mehrere Berichte bestätigen, war von einer Romanze keine Spur. Jessica hat die Dating-Gerüchte mittlerweile zurückgewiesen und klargestellt, dass sie glücklich mit Schauspieler Danny Ramirez (33) zusammen ist.

Wie Quellen gegenüber TMZ erklärten, waren Jessica und Joe in Wirklichkeit Teil einer größeren Freundesgruppe, die gemeinsam an dem Casino-Event teilnahm. Die beiden seien zu keinem Zeitpunkt allein gewesen und es habe keinerlei öffentliche Zärtlichkeiten oder Verhaltensweisen gegeben, die auf mehr als eine lockere Unterhaltung hindeuteten. Stattdessen machte die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account deutlich, wo ihr Herz aktuell schlägt. Sie teilte Fotos von einem kürzlichen Trip nach Mexiko-Stadt mit Danny, den sie mit den Worten "Die beste Woche in einer meiner Lieblingsstädte – Bauch voll, Herz voller" kommentierte. Danny, der aus "Captain America: Brave New World" bekannt ist, antwortete mit einem simplen "Tú" und einem Flammen-Herz-Emoji. Auch er postete Bilder von der Reise, darunter ein Selfie der beiden mit dem Kommentar "Mexico mágico". Jessica reagierte darauf mit "My" und drei Herz-Emojis.

Die Dating-Gerüchte kommen zu einer Zeit, in der sich Jessica in einem neuen Lebensabschnitt befindet. Anfang des Jahres wurde ihre Scheidung von Cash Warren (47) nach 16 Jahren Ehe finalisiert. Das ehemalige Paar hat drei gemeinsame Kinder – Honor, Haven und Hayes – und verzichtete in der Trennungsvereinbarung auf Unterhaltszahlungen. Gegenüber E! News betonte die Schauspielerin, dass ihre Kinder ihre oberste Priorität bleiben: "Sie sind meine Nummer-eins-Priorität – solange sie glücklich, gesund und es ihnen gut geht, ist bei uns alles in Ordnung." Ihre Beziehung mit Danny machte Jessica im November öffentlich. Auch Joe sorgte in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen bezüglich seines Privatlebens, nachdem er sich von seiner langjährigen Freundin Olivia (23) Holzmacher getrennt hatte und mit Model Olivia Ponton in Verbindung gebracht wurde.

Imago Ankunft zur Halbzeitshow beim Super Bowl LX in Santa Clara: Jessica Alba

Getty Images Joe Burrow, Quarterback der Cincinnati Bengals

Instagram / dannyramirez Jessica Alba und Danny Ramirez bei der Baby2Baby Gala 2025