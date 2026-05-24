Amira Aly offen: Hat sie Beschwerden in der Schwangerschaft?

Amira Aly (33) ist wieder schwanger – und gewährt ihren Fans nun ganz offene Einblicke in die aktuelle Schwangerschaft. In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete die Moderatorin neugierige Fragen ihrer Community und sprach dabei auch über ihre bisherigen Beschwerden. Die fallen bislang offenbar überraschend mild aus. "Der Verlauf ist komplett anders. Ich hatte fast gar keine Übelkeit bis jetzt", erzählte sie. Zwar habe sie zwischenzeitlich für zwei bis drei Wochen einmal täglich etwa 20 bis 30 Minuten mit einem flauen Gefühl im Magen zu kämpfen gehabt, doch das sei von allein wieder verschwunden. Ansonsten sei sie "null geruchsempfindlich" und fühle sich "unglaublich fit und vital."

Lediglich Kopfschmerzen machten der 33-Jährigen gelegentlich zu schaffen – die führt sie auf Verspannungen im Nacken zurück. Größere Einschränkungen im Alltag gebe es für sie kaum. Amira treibt weiterhin Sport und stemmt nach eigenen Angaben noch immer ihre Gewichte. Auch Kochen, Aufräumen und Putzen erledige sie selbst. Nur mit gelegentlicher Müdigkeit und Abgeschlagenheit habe sie ab und zu zu kämpfen. Trotzdem scheinen manche Fans skeptisch: "Jeder sagt: 'Sag's bloß nicht zu laut, das kann noch kommen.' Nein, ich kenne das ja schon", erwiderte Amira darauf gelassen.

Das Baby, das Amira mit ihrem Partner Christian Düren (35) erwartet, ist das erste gemeinsame Kind der beiden. Aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) hat die Moderatorin bereits zwei Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren. Die beiden Kleinen sind dem Vernehmen nach schon mächtig aufgeregt auf ihr Geschwisterchen: "Sie können es kaum abwarten, legen ihr Ohr auf meinen Bauch und fragen jeden Tag: 'Ist es schon raus?'", schwärmte Amira im Rahmen ihrer Instagram-Fragerunde. Das Geschlecht des Babys wissen Amira und Christian bereits, wollen es jedoch noch nicht verraten.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026