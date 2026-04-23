Gebärmutterhalskrebs: Snooki bereut Angst vor der Vorsorge

Zu Beginn des Jahres machte Nicole Polizzi (38), besser bekannt als Snooki, ihre Gebärmutterhalskrebs-Diagnose öffentlich. Zu Gast bei "Good Morning America" spricht der Realitystar jetzt offen über die Diagnose – und betont dabei, wie sehr sie es bereue, sich nicht früher um Vorsorge zu kümmern. "Warum hattest du solche Angst? Es ist buchstäblich ein zehnminütiger Termin. Man lässt es machen, man findet es heraus und das war es dann", habe sie sich rückblickend bezüglich der Krebsvorsorgeuntersuchung gefragt. Auf die Frage, ob sie einiges bereue, antwortete Snooki klar: "Ja, das tue ich." Sie selbst habe immer Angst vor dem Gang zum Arzt gehabt und müsse nun mit den Konsequenzen leben.

Als sie dann aber doch zur Untersuchung ging, wurde ein Adenokarzinom im ersten Stadium gefunden – dabei handelt es sich um einen bösartigen Tumor aus Drüsengewebe. Dieser müsse mit einer Hysterektomie, der operativen Entfernung der Gebärmutter, herausgeschnitten werden. Ihre Reichweite auf Social Media nutzt die Jersey Shore-Bekanntheit jetzt, um ihren Followern ins Gewissen zu reden. Im Januar erzählte sie auf TikTok: "Ich habe Probleme mit auffälligen Befunden. Präkanzerösen Befunden. Präkanzeröse Zellen im Gebärmutterhals. Damit habe ich jetzt wahrscheinlich schon drei oder vier Jahre zu kämpfen", erzählte Snooki. Nach einigen Tests habe sie im Februar dann die konkrete Diagnose Gebärmutterhalskrebs bekommen: "Das ist natürlich nicht die Nachricht, auf die ich gehofft hatte. Aber es ist auch nicht die schlimmste Nachricht, einfach weil sie ihn so früh entdeckt haben." Gut sei aber, dass trotz der Hysterektomie die Eierstöcke erhalten bleiben können.

Durch die Diagnose erhielt ein ungewohnt ernstes Thema Einzug auf Snookis Kanäle. Fans kennen die 38-Jährige vor allem für ihre fröhliche Art und als hingebungsvolle Mutter. Zudem ist sie bis heute eine feste Größe im US-amerikanischen Reality-TV. In den 2000er- und 2010er-Jahren war sie Teil des "Jersey Shore"-Casts – zusammen mit ihrer Kollegin und Freundin Jennifer Farley (40) aka JWoww bekam sie sogar ein Spin-off. Heute ist Snooki vor allem Mutter von drei Kindern. 2014 heiratete sie ihren Mann Jionni LaValle (39). In den Jahren 2012, 2014 und 2019 wurden Sohnemann Lorenzo, Tochter Giovanna und Nesthäkchen Angelo geboren.

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Imago Snooki bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York, 2025

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Instagram / snooki Snooki im April 2026

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Getty Images Roger Mathews, Meilani Alexandra, Jenni 'JWoww' Farley, Nicole 'Snooki' Polizzi, Giovanna Marie, Jio

Wie findet ihr Snookis Offenheit über ihre Diagnose? Sehr gut, damit kann sie viele Frauen motivieren, zum Arzt zu gehen. Ich weiß nicht, das geht ja eigentlich niemanden etwas an. Ergebnis anzeigen