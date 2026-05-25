Millionärin mit 16: Zah1de rappt offen über ihren Kontostand

Kurz vor ihrem 16. Geburtstag am 6. Juni sorgt Rapperin Zah1de (15) mit einer Hörprobe zu ihrer kommenden Single "Queen of Pop" für Aufsehen. Darin macht die Berlinerin deutlich, was sie in den vergangenen eineinhalb Jahren bereits erreicht hat – und zwar eine ganze Menge. In dem Song rappt sie über ihren Kontostand und lässt dabei keinen Zweifel aufkommen: "Meine Follower, mein Konto, meine Steuern – sieben Stellen", heißt es darin. Damit bestätigt Zahide Kayaci, so ihr bürgerlicher Name, dass sie inzwischen Millionärin ist. Gleichzeitig kündigt sie mit dem Track an, dass sie ihre musikalische Richtung ändern will: "Rap gehört schon mir, dieses Jahr werde ich Queen of Pop."

Mit der Hörprobe schlägt Zah1de also auch einen neuen Kurs ein und peilt künftig die Popwelt an. Dass sie trotz ihres riesigen Erfolgs beide Beine auf dem Boden behält, macht sie ebenfalls in dem Track deutlich. "Ich fahr Heim von der Schule und jag die nächste Million", rappt sie – und lässt damit wissen, dass sie weiterhin die Schulbank drückt und laut eigener Aussage auch gute Noten schreibt, um ihre Mutter glücklich zu machen. In "Queen of Pop" erklärt sie außerdem selbstbewusst: "Ich bin ein Superstar und ich lieb den Job."

Dass Zah1de ein außergewöhnlicher Werdegang gelungen ist, zeigt ein Blick zurück: Mit gerade einmal 13 Jahren wurde sie auf TikTok zum Phänomen und sammelte Millionen Follower und Views. Ende 2024 wagte sie dann den Schritt in die Rapszene – ein Übergang, der vielen anderen Influencern und Content Creatorn vor ihr nicht gelungen war. Von Anfang an setzte sie dabei auf Transparenz und legte offen, dass sie mit Co-Writern arbeitet. Auf ihren Liveshows verzichtet sie konsequent auf Playback. In Berlin füllte sie bereits zweimal hintereinander die Uber Eats Music Hall mit je 4.500 Fans, und ihr Debütalbum "Pretty Privilege" stieg direkt in die Top Ten der Charts ein.

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Instagram / zah1de Zah1de, Juli 2025

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Imago Rapperin Zah1de bei der BVMI Artist Celebration Night in Berlin, Januar 2026

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IMAGO / Eventpress Zah1de, Rapperin

Die Line "Follower, Konto, Steuern – sieben Stellen" – wie kommt das bei euch an? Ich gönne es ihr total! Ziemlich protzig, der Song bräuchte das nicht. Ergebnis anzeigen