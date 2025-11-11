Strahlende Premiere: Jonas Brothers zurück bei Disney

Die Jonas Brothers haben sich einen Abend lang von ihrer aktuellen Welttournee freigenommen, um auf dem roten Teppich in New York City für die Premiere ihres neuen Filmes "A Very Jonas Christmas Movie" zu glänzen. Kevin Jonas (38), Nick Jonas (33) und Joe Jonas (36) posierten am 10. November gemeinsam vor der Kamera, sichtbar gut gelaunt und elegant gekleidet. Die Premiere fand im New York City Center statt und brachte zahlreiche bekannte Gesichter zusammen, darunter Schauspielgrößen wie Chloe Bennet (33), Laverne Cox (53), Randall Park und Jesse Tyler Ferguson (50), die ebenfalls Teil des Films sind.

Im Film geraten Kevin, Joe und Nick in eine Kette immer neuer Hindernisse, weil sie es rechtzeitig von London nach New York schaffen wollen, um Weihnachten mit ihren Familien zu verbringen. Die Handlung setzt auf Tempo, Humor und reichlich Weihnachtsflair – inklusive bekannter Gesichter aus dem Jonas-Universum. So treten auch Kevin Jonas’ Ehefrau Danielle Jonas (39) und Nick Jonas’ Ehefrau Priyanka Chopra (43) Jonas auf. Der Abend in Manhattan markierte zugleich eine kleine Verschnaufpause während der laufenden Welttour der Band, wie es rund um den Premierenabend hieß, und ein augenzwinkernder Rückgriff auf die Disney-Wurzeln der Brüder. Der Termin ist fix: Ab dem 14. November läuft "A Very Jonas Christmas Movie" im Doppel-Streaming bei Hulu und Disney+.

Die enge Verbindung der Brüder und ihre Liebe zu Familie und Gemeinsamkeit spiegeln sich nicht nur in ihrem neuen Film wider, sondern auch in ihrem Privatleben. Kevin, Joe und Nick haben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl privater und beruflicher Meilensteine erreicht. Sowohl Kevin als auch Nick sind verheiratete Männer und stolze Väter, während Joe das Familienglück mit seinen zwei Kindern genießt. Ihre Frauen, allen voran Priyanka und Danielle, spielen eine wichtige Rolle in ihrem Leben und begeistern genauso wie die Musiker selbst bei öffentlichen Auftritten. Die Premiere war somit nicht nur ein beruflicher Erfolg, sondern auch ein Zeugnis der starken familiären Bindungen der Jonas-Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Jonas, Nick Jonas und Joe Jonas bei der New Yorker Premiere von „A Very Jonas Christmas Movie“

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Jonas, Nick Jonas und Joe Jonas