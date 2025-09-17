Jonas Brothers enthüllen Geschlecht eines Fan-Babys live

Die Jonas Brothers haben bei ihrem Konzert in Utah am vergangenen Samstag für einen besonders emotionalen Moment gesorgt. Im Rahmen ihrer "Greetings from Your Hometown"-Tour halfen die Brüder einem Fan bei der Enthüllung des Geschlechts ihres Babys. Joe Jonas (36) nahm den Umschlag mit den besonderen Informationen entgegen und baute die Überraschung in die Show ein. Bevor es jedoch so weit war, spielte die Band ihren Song "Little Bird", ein Lied, das ihren Töchtern gewidmet ist. Nachdem der letzte Ton verklungen war, öffnete Joe den Umschlag und rief begeistert ins Mikrofon: "Es ist ein Mädchen!" Die Bühne erstrahlte in pinkem Licht, und die Freude war allen ins Gesicht geschrieben.

Joe nahm sich Zeit, den Moment gebührend zu gestalten, und spielte humorvoll mit den Zuschauern. "Wer will wetten? Nein, nur ein Scherz, das geht hier nicht", sagte er, bevor er die Verkündung machte. Der Song "Little Bird", der für diesen emotionalen Moment ausgewählt wurde, hat für die Brüder einen besonderen Stellenwert. Alle drei sind Väter: Joe hat zwei Töchter mit seiner Ex-Frau Sophie Turner (29), Nick Jonas (33) ist Vater einer Tochter, die er mit Priyanka Chopra (43) teilt, und Kevin Jonas (37) hat zwei Töchter mit seiner Frau Danielle Jonas (38). "So viele kleine Vögel heute Abend", sagte Joe noch während des Songs. Dieser persönliche Bezug machte das Erlebnis für die Fans umso eindrucksvoller.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Jonas Brothers während ihrer Jubiläumstour für einen einzigartigen Moment sorgen. Bereits vor einigen Wochen überraschten sie ihre Fans in New Jersey mit einem besonderen Gastauftritt. Plötzlich stand Demi Lovato (33) auf der Bühne des MetLife Stadiums und sang gemeinsam mit den Brüdern die bekanntesten Hits aus den beliebten "Camp Rock"-Filmen. Vor rund 80.000 begeisterten Fans performten sie Songs wie "Gotta Find You", "This Is Me" und "Wouldn’t Change a Thing". Die Menge feierte die Reunion der Stars und zeigte sich besonders begeistert über das nostalgische Wiedersehen.

IMAGO / Brazil Photo Press Joe Jonas, Kevin Jonas und Nick Jonas im August 2025

Getty Images Joe Jonas im September 2025

IMAGO / FAMOUS Demi Lovato und die Jonas Brothers im Jahr 2010