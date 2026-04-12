Jonas Brothers in Sorge: Ihre Mama erlitt einen Schlaganfall

Schockierende Neuigkeit aus der Familie der Jonas Brothers: Ihre Mutter Denise Jonas hat nun öffentlich gemacht, dass sie kürzlich einen Schlaganfall erlitten hat. Im Podcast "Got It From My Momma" gewährte sie jetzt sehr persönliche Einblicke in den Vorfall. "Es lag im Basalganglien-Bereich meines Gehirns, was mein kognitives Denken, meine Sprache und mein Urteilsvermögen beeinträchtigte", erklärte Denise im Gespräch mit Podcast-Gastgeberin Jennifer Vickery Smith und ergänzte: "In bestimmten Momenten hatte ich Schwierigkeiten mit meiner Sprache."

Dabei beschreibt Denise auch die schleichenden Warnsignale, die sie zunächst nicht richtig deuten konnte. Über Monate hinweg sei ihr Blutdruck trotz mehrerer Arztbesuche immer wieder zu hoch gewesen. Eines Morgens wachte sie schließlich mit einem merkwürdigen Gefühl in den Armen auf. Hinzu kam Schluckauf – ein Symptom, das laut ihrer eigenen Recherche bei Frauen häufig als Hinweis auf einen Schlaganfall übersehen wird. Später merkte sie, dass sie ein Glas Wasser nicht mehr gezielt greifen konnte: "Ich sagte es meiner Hand, aber meine Hand hat nicht auf mein Gehirn gehört." Bis heute komme es vor, dass sie, vor allem wenn sie müde oder hungrig ist, Wörter durcheinanderbringt oder sich nicht an das richtige Wort erinnern kann.

Trotz dieses einschneidenden Erlebnisses richtet Denise den Blick nach vorn und versucht, ihrem Alltag eine neue Balance zu geben. Rückblickend sieht sie die Krise sogar als Wendepunkt in ihrem Leben. "Obwohl ich diesen Gesundheitsschrecken hatte, sage ich immer, es war wahrscheinlich das Beste, was mir passiert ist", erklärt sie laut Us Weekly und bezeichnet die Erfahrung als ein "Geschenk" Gottes, das sie zum Innehalten gezwungen habe. Ihr Sohn Joe Jonas (36) fand erst kürzlich rührende Worte für seine Mutter, die ihn und seine drei Brüder großgezogen hat: "Vier Jungs in einem Haus. Sie war die Chefin, weißt du. Sie hat uns beigebracht, wie man gut zu Frauen ist."

Anzeige Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Die Mutter der Jonas Brothers: Denise Jonas

Anzeige Anzeige

Getty Images Frankie, Kevin, Nick, Joe, Denise und Paul Kevin Jonas Sr., Januar 2025

Anzeige Anzeige