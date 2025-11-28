Royals
Joe Jonas' Bewerbung für "Camp Rock" sah "schrecklich" aus

Joe Jonas (36), Nick Jonas (33) und Kevin Jonas (38), besser bekannt als die Jonas Brothers, haben in einem Interview über ein peinliches Kapitel in Joes Karriere gesprochen – seine erste Bewerbung für die Disney-Produktion "Camp Rock". Die Brüder verrieten gegenüber Entertainment Weekly, dass das Casting-Video, das sie in einem Hotelzimmer während einer Tour aufgenommen hatten, alles andere als professionell war. Gefilmt mit einer damals populären Flipkamera und improvisierter Beleuchtung, hielt Disney das Band zunächst für einen Scherz. Erst ein neu gedrehtes Video überzeugte die Verantwortlichen, sodass Joe schließlich die Rolle des Shane Gray bekam.

Nick erinnerte sich daran, wie dringend sie diese Chance nutzen mussten und sich daher mitten auf Tour für die Aufnahme entschieden. Ihr Vater, der damals auch als Manager der Band arbeitete, erhielt später einen Anruf von den Disney-Verantwortlichen, die die "schreckliche" Videoqualität bemängelten. Doch dank eines besser produzierten Clips, in dem Joes Talent sichtbar wurde, bekam er nicht nur die Hauptrolle, sondern Nick und Kevin wurden daraufhin auch in die Besetzung aufgenommen. Ihr Vater schloss einen Deal mit Disney, damit die Brüder als Band Connect 3 auf der Leinwand gemeinsam auftreten konnten – ein entscheidender Moment für die Karriere der Jonas Brothers.

Jetzt, 15 Jahre nach dem zweiten Teil von "Camp Rock", haben die Brüder bestätigt, dass sie für "Camp Rock 3" zurückkehren werden. Der Film, der in Vancouver fertiggestellt wurde, zeigt die Rückkehr von Connect 3 ins Musikcamp, wo eine neue Generation um die Chance kämpft, die Vorband für deren große Reunion-Tour zu werden. Die Jonas Brothers sind nicht nur vor der Kamera dabei, sondern auch als Produzenten engagiert. Demi Lovato (33), die in den ersten beiden Teilen eine Hauptrolle spielte, ist ebenfalls als Produzentin am Film beteiligt, wird jedoch nicht vor der Kamera zu sehen sein.

