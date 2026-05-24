Thommy Schmelz kämpft erneut mit gesundheitlichen Problemen

Neue Sorgen um Thommy Schmelz: Der Goodbye Deutschland-Star kämpft erneut mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen. Seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz hat sich gegenüber der Mallorca-Zeitung zu seinem aktuellen Zustand geäußert – und die Nachrichten sind beunruhigend. "Den Umständen entsprechend geht es uns ganz gut. Thommy hat allerdings wieder 15 Liter Wasser im Körper", offenbarte die Auswanderin. Der Realitystar muss deshalb zwar nicht in stationäre Behandlung, aber regelmäßig ins Krankenhaus. "Das wird jetzt peu à peu an verschiedenen Terminen im Tageskrankenhaus im Krankenhaus Son Espases aus ihm herausgezogen", erklärte Kathrin.

Doch die Wassereinlagerungen sind längst nicht das einzige Problem. Thommy leidet nach wie vor unter starken Rückenschmerzen, gegen die bislang kein Facharzt eine dauerhafte Lösung gefunden hat, weshalb er auf starke Schmerzmittel angewiesen ist. Auch sein seelischer Zustand bereitet Sorgen. "Im Moment ist er psychisch nicht ganz so gut drauf", berichtete Kathrin. Hinzu kommt die Lungenpilz-Erkrankung, die den "Goodbye Deutschland"-Star weiterhin begleitet. Die Medikation läuft laut seiner Frau noch bis August – im September soll dann eine Kontrolle zeigen, ob der Pilz gestoppt ist. "Die anderen Baustellen sind natürlich auch noch da", gestand Kathrin gegenüber der Mallorca-Zeitung. Trotz allem halte die Familie daran fest, "sehr dankbar" zu sein, dass Thommy noch am Leben ist.

Das vergangene Jahr war für den gelernten Koch eine wahre Bewährungsprobe: Ein aggressiver Pilzbefall, ein Loch in der Lunge und ein künstliches Koma zwangen ihn dazu, sich Schritt für Schritt zurück ins Leben zu kämpfen. Kathrin stand ihm dabei die ganze Zeit zur Seite. Für die Familie bleibt die Hoffnung, dass die kommenden Monate eine Wende bringen. "Es war bis jetzt die härteste Zeit unseres Lebens. Wir hoffen, dass wir diesen Juli und August anders und besser verbringen", fasste Kathrin die belastende Situation zusammen.

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Instagram / mermischmelz Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

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Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz im Krankenhaus

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