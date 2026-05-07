Jenny Elvers' Auswanderung: Kommt Ex Alex Jolig ins Spiel?

Jenny Elvers (53) will ihr Leben in der Lüneburger Heide hinter sich lassen und nach Mallorca auswandern – und dabei bekommt sie ausgerechnet von ihrem Ex Hilfe. Alex Jolig (63), der im Jahr 2000 durch die Sendung Big Brother bekannt wurde, lebt bereits seit 2020 auf der Baleareninsel und hat sich dort zusammen mit seiner Frau Britt im Immobiliengeschäft etabliert. Nun soll er seine Kontakte nutzen, um Jenny bei der Haussuche zu unterstützen. Die Schauspielerin und ihr gemeinsamer Sohn Paul sollen die Suche nach einem neuen Zuhause auf Mallorca gemeinsam angehen. Vox begleitet das ganze Projekt in einer neuen Folge der Sendung Goodbye Deutschland, die am Freitag, 29. Mai, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Jennys Wunsch, die Heide gegen die Mittelmeerinsel zu tauschen, ist kein neuer Gedanke – das Thema tauchte in der Vox-Sendung bereits in den vergangenen Jahren immer wieder auf. Nun scheint die Suche nach einer konkreten Unterkunft jedoch in eine neue Phase zu gehen. Sohn Paul, der 25 Jahre alt ist, soll den Schritt ebenfalls mitmachen und gemeinsam mit seiner Mutter auf Mallorca ein neues Kapitel beginnen. Ob Jenny dort tatsächlich fündig wird, ist neben der TV-Ausstrahlung auch vorab in der Mediathek zu sehen. Für Alex bedeutet das Engagement für seine Ex allerdings auch eine turbulente Zeit privat: Seine Frau Britt leidet an einer Autoimmunkrankheit und hat bereits zwei Schlaganfälle erlitten.

Jenny und Alex lernten sich einst kennen, als er durch "Big Brother" ins Rampenlicht trat. Ihre Beziehung hielt nur rund vier Monate und endete bereits im November 2000 – was die beiden bis heute verbindet, ist Sohn Paul. Der junge Mann lebte zeitweise sogar bei den Joligs auf Mallorca. Jenny selbst ist tief in Niedersachsen verwurzelt und in Amelinghausen bei Lüneburg aufgewachsen, lebt bis heute in der Region. Neben ihren Auswanderungsplänen stand die Schauspielerin, die kürzlich ihren Bikini-Body auf Instagram präsentierte, zuletzt auch wegen anderer Projekte vor der Kamera, etwa bei der Sendung "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel", bei der zwölf prominente Frauen in Kolumbien um ein Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen.

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Getty Images Jenny Elvers, deutsche Reality-TV-Persönlichkeit

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gbrci / Future Image / ActionPress Alex und Britt Jolig mit Jenny und Paul Elvers, September 2022

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Getty Images Jenny Elvers im Mai 2023

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