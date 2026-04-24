Ist das Fitnessstudio der Robens auf Mallorca in Gefahr?

Für Caro und Andreas Robens wird es auf Mallorca ernst: In der Nähe ihres "Iron Gym" hat ein hochmodernes Fitnessstudio eröffnet – und das versetzt das Ehepaar in Aufruhr, wie erste Ausschnitte von Goodbye Deutschland auf RTL.de zeigen. Während Andreas sofort Alarm schlägt und die Existenz ihres Studios bedroht sieht, reagiert Caro deutlich entspannter. Ihre Antwort auf die drohende Konkurrenz und mögliche finanzielle Einbußen? "Dann geh ich halt wieder kellnern", scherzt sie – sehr zum Unmut ihres Mannes.

Das neue Studio zieht vor allem Bewohner aus den höhergelegenen Gegenden der Insel an und könnte dem "Iron Gym" damit wichtige Mitglieder kosten. Die Robens entscheiden sich, nicht tatenlos zuzusehen, und investieren in ihr eigenes Studio. Ein neuer Teppich soll für frischen Wind sorgen und das Ambiente aufwerten. Außerdem wagen die beiden einen Blick hinter die Kulissen der Konkurrenz – und sind beeindruckt: In dem neuen Studio steckt offensichtlich richtig viel Geld. Doch beim direkten Vergleich erkennen Caro und Andreas auch die Stärken ihres eigenen Konzepts. Ihr Studio ist günstiger und für Urlauber deutlich besser gelegen.

Caro und Andreas sind seit Jahren fester Bestandteil der VOX-Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" und gewähren den Zuschauern regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf Mallorca. Erst im vergangenen Jahr hatte Caro endlich die spanische Staatsbürgerschaft erhalten. Ihr "Iron Gym" betreiben sie nach einem "Old School"-Konzept, das auf klassisches Krafttraining setzt – ein Ansatz, der sich bislang bewährt hat. Die Konkurrenz durch das neue Luxusstudio scheint die beiden am Ende aber nicht nur unter Druck zu setzen, sondern auch als Ansporn zu dienen. Wie die Situation das Duo auf die Probe stellt, zeigt der Sender auf RTL+.

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Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, März 2026

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Instagram / caroline_andreas_robens "Goodbye Deutschland"-Star Andreas Robens, März 2026

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Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, TV-Auswanderer