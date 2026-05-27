Denise Richards feiert großes Comeback bei "Reich und Schön"

Denise Richards (55) ist zurück bei "Reich und Schön": Nach einer vierjährigen Pause steht die Schauspielerin nun wieder als Shauna Fulton für die Kult-Seifenoper vor der Kamera. In der neuen Folge, die in den USA am 28. Mai ausgestrahlt wird, bringt Denise erneut frischen Schwung ins Liebesleben von Los Angeles. Gegenüber dem People Magazine beschreibt sie jetzt, wie vertraut sich ihr Comeback anfühlt und wie herzlich sie am Set empfangen wurde: "Es ist schön, wieder da zu sein. Es fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen. Die Atmosphäre ist wie eine große Familie und ich liebe meinen Charakter."

Besonders freut sich Denise darüber, wieder gemeinsam mit Darin Brooks vor der Kamera zu stehen, dessen Figur Wyatt eine romantische Verbindung zu Shauna hat. "Ich habe mich gefreut, dass auch Darin zurückkommt", verriet sie laut Just Jared. "Ich mag es, dass Wyatt und Shauna, also unsere Figuren, unbeschwert und lustig sind. Wir werden sehen, wohin es führt." Dass ein Set einschüchternd wirken könne, an dem viele schon seit Jahren zusammenarbeiten, habe sie selbst bei "Reich und Schön" jedoch nie so erlebt. "Alle sind sehr herzlich und unterstützend. Die Schauspieler, mit denen ich gearbeitet habe, haben es mir viel leichter gemacht, wieder einzusteigen", erklärt Denise.

Denise, die sich erst kürzlich einem Facelift unterzog, nutzt das Gespräch mit dem People Magazine auch für eine klare Empfehlung an ihre Kolleginnen und Kollegen: "Jeder Schauspieler sollte irgendwann in seiner Karriere eine Seifenoper machen, besonders wenn er gerade am Anfang steht." Für sie sei das der ideale Ort zum Lernen, so die Schauspielerin weiter: "Es geht alles sehr schnell. Es gibt viele Seiten Dialog und wir versuchen, alles in ein oder zwei Takes zu machen, was überwältigend sein kann." Neben dem gewohnten Drama dürfen sich Fans der Serie nun umso mehr auf neue Szenen mit Shauna freuen.

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Getty Images Denise Richards bei den Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 21. September 2025

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Getty Images Denise Richards bei der Hollywood Christmas Parade zum 91. Jubiläum zugunsten von Marine Toys For Tots, Hollywood, 26. November 2023

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Instagram / deniserichards Denise Richards, Realitystar