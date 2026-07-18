Mentale Erholung: Zendaya kündigt Pause nach Presse-Tour an

Fünf Pressetouren in einem Jahr – das ist selbst für einen Hollywood-Star ein enormes Pensum. Für Zendaya (29) ist genau das gerade die Realität: Die Schauspielerin bewirbt derzeit gleich mehrere große Produktionen auf einmal. Nach der NYC-Premiere von Christopher Nolans (55) "The Odyssey", in dem sie die griechische Göttin Athena verkörpert, steht auch die Promotion für Spiderman: Brand New Day von Regisseur Destin Daniel Cretton an – und zum Jahresende folgt noch Dune: Part Three. Gegenüber Entertainment Tonight verriet Zendaya nun, dass sie nach diesem Mammutjahr bewusst kürzertreten möchte. Auf die Frage, was sie nach der Pressetour mache, antwortete sie: "Oh, girl, nichts. Einfach meine Ruhe haben und bei mir bleiben."

Die Schauspielerin erklärte bei der Premiere in New York weiter, warum ihr die Auszeit so wichtig ist. "Ich glaube, manchmal ist es so – das ist alles ein solcher Wirbel, und man ist jede Sekunde an einem neuen Ort, und der Kopf ist überall, und das macht Spaß und ich bin dankbar, und ich würde nichts daran ändern, aber manchmal muss man einfach für eine Weile verschwinden", so Zendaya. Bereits vor einigen Monaten hatte sie gegenüber dem Magazin Elle angedeutet, nach dem aufreibenden Jahr eine Pause in Betracht zu ziehen: "Ich glaube, danach werde ich eine kleine Auszeit brauchen. Aber sobald ich eine Pause mache, werde ich verrückt. Und denke: 'Ich muss arbeiten.'"

Ihr Ehemann Tom Holland (30) ist mit dem Thema Auszeit bestens vertraut. Zendaya und Tom hatten sich nach rund fünf Jahren Beziehung Anfang 2026 das Jawort gegeben. Der Schauspieler hatte bereits 2023 öffentlich über eine längere Pause gesprochen, die er nach den Dreharbeiten zur Serie "The Crowded Room" einlegte. Die intensive Rolle hatte ihn mental stark belastet. "Die Show hat mich wirklich gebrochen. Es kam ein Moment, in dem ich dachte: 'Ich brauche eine Pause.' Ich bin verschwunden. Ich bin für eine Woche nach Mexiko gefahren", erzählte er damals gegenüber Extra TV.

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Imago Zendaya, Juli 2026

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Getty Images Zendaya bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, 15. Juni 2026