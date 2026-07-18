Humor oder Frust? So steht Prinz Harry zu seinem Haarausfall

Prinz Harry (41) spricht offen über seinen Haarausfall – und das mit einer gehörigen Portion Humor. Im Podcast "Joe Marler Will See You Now" gewährte der Herzog von Sussex, der laut Insiderberichten wohl sein altes Leben in England vermisst, seltene Einblicke in seine Pflegeroutine und verriet dabei, wie er mit seinem schütter werdenden Haar umgeht. "Oben passiert eigentlich nichts", erklärte er lachend, als er auf das Thema angesprochen wurde. Stattdessen konzentriere er sich auf seinen Bart, den er alle fünf bis sechs Tage trimme. Was das Kopfhaar betrifft, hat Harry eine klare Strategie: "Ich lasse mir die Haare schneiden, ansonsten versuche ich, nicht hinzusehen, was passiert."

Von aufwendigen Lösungen wie Haartransplantationen scheint Harry, der sich selbst stolz als "Vollzeit-Papa" beschreibt, offenbar abgeneigt zu sein. Damit zeigt der Royal eine entspannte Haltung gegenüber einem Thema, über das viele Männer ungern sprechen. Im Netz sorgt die Podcast-Folge für rege Diskussionen unter Royal-Fans. Während einige ihm Mut zusprechen, verweisen andere auf die Ironie der Situation – schließlich hatte Harry in seiner Autobiografie "Reserve" noch über die "erschreckende Kahlheit" seines Bruders Prinz William (44) gespottet. Auch sein ehemaliger Friseur Sam McKnight hatte sich zuletzt auf Instagram über Harrys schwindende Haarpracht geäußert. Eine Userin kommt in der Kommentarspalte zum Podcast-Video zu einem tröstenden Urteil: "Harry sieht gut aus, egal ob kahl oder mit Haaren."

Auf Reddit diskutieren Fans das Thema ebenfalls lebhaft – Nutzer erstellten sogar ein eigenes KI-Video, das Harry als Vollglatzen-Träger zeigt. Harry ist seit 2018 mit der ehemaligen Schauspielerin Meghan Markle (heute: Herzogin Meghan, 44), die vielen als Rachel Zane aus der Anwaltsserie Suits bekannt sein dürfte, verheiratet und lebt mit ihr und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in Montecito, Kalifornien. An schweren Tagen finde er stets Trost in der Liebe zu seinen Kindern. Seit dem Rückzug des Paares aus dem aktiven Königshaus im Jahr 2020 stehen die beiden regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit – ob für ihre Projekte, ihre Auftritte oder eben für ganz persönliche Themen wie Harrys veränderte Haarpracht.

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Getty Images Prinz Harry, Duke of Sussex, nimmt am Goat Yoga beim Scotty’s Summer Festival auf Schloss Maxstoke in Birmingham teil

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern