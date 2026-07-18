Vor Wien-Gig: Keanu Reeves & Alexandra zeigen sich verliebt

Kurz vor seinem Konzert mit der Band Dogstar im Wiener Gasometer hat Keanu Reeves (61) in Nürnberg einen romantischen Zwischenstopp eingelegt. Der Hollywood-Star begleitete seine Partnerin Alexandra Grant (53) zur Eröffnung ihrer ersten Einzelausstellung in Deutschland im Neuen Museum Nürnberg. Das Paar erschien bereits vor der offiziellen Eröffnung, um die Ausstellung in Ruhe zu besichtigen, und blieb auch beim öffentlichen Teil der Veranstaltung. Die Gäste zeigten sich begeistert: Sie applaudierten lautstark und zückten ihre Smartphones, um Fotos von dem berühmten Paar zu schießen.

Beim Eröffnungsabend am Donnerstag saß das Liebespaar in der ersten Reihe und ließ die Zuneigung füreinander für alle sichtbar werden. Während der Eröffnungsrede hielten Keanu und Alexandra Händchen und lächelten sich immer wieder an. Das zeigen Fotos, die unter anderem t-online vorliegen. Im Anschluss an den Nürnberg-Besuch stand für den Schauspieler die Weiterreise nach Wien auf dem Programm, wo er mit Dogstar auf der Bühne stand.

In Wien ging es für Keanu dann nicht nur als Hollywoodstar weiter, sondern als Musiker. Im Gasometer stand er mit Dogstar auf der Bühne und spielte Bass. Für Fans war das ein seltener Moment, denn Konzerte der Band sind keine Selbstverständlichkeit. Dabei ist Musik für Keanu kein neues Hobby. Dogstar hatte er schon Anfang der 90er mit Freunden gegründet, ganz bodenständig in einer Garage. Später spielte die Band sogar im Vorprogramm von Stars wie David Bowie und Bon Jovi.

Anzeige Anzeige

Imago Alexandra Grant und Keanu Reeves, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves bei der Weltpremiere von Apples "Outcome" im AMC Lincoln Square Theater in New York City

Anzeige Anzeige

Imago Dogstar auf der Opus Stage beim Download Festival 2026 in Donington Park, fotografiert von Justine Louise Avalon