"Amore unter Palmen" fliegt nach einem Jahr bei Sat.1 raus

Für die Realitydoku "Amore unter Palmen" ist im klassischen TV schon wieder Schluss: Nach nur einem Jahr fliegt die Liebesreihe bei Sat.1 aus dem Programm und wandert ins Netz. Die Sendergruppe Seven.One setzt die zweite Staffel nicht mehr auf einen prominenten Sendeplatz, sondern schiebt sie komplett zu Joyn. Ab dem 10. August sollen dort sechs Wochen lang Doppelfolgen der neuen Ausgabe mit dem Untertitel "Fremdenverkehr und mehr" online gehen. Wieder im Fokus: sieben Singles aus Deutschland, die unter Palmen ihr Liebesglück im Ausland suchen – mitsamt reichlich Drama, Fremdscham und schrägen Urlaubslieben.

Inhaltlich bleibt sich das Format treu. Fünf Frauen und zwei Männer werden begleitet, die ihre große Liebe jenseits der Heimat gefunden haben oder noch suchen. Arzthelferin Claudia aus Hannover plant nach zwei Jahren Fernbeziehung die Traumhochzeit mit ihrem Freund Rolence am Strand von Sansibar. Busfahrer Matthias aus Lüneburg und Speditionskaufmann Kevin aus Iffezheim hoffen nach ihren Online-Flopdates aus Staffel eins erneut auf Liebesglück in Thailand. Gogo-Tänzerin Nina reist ihrem Flirt Carmelo nach Mexiko City hinterher und stellt sich dort dem Reality-Check. Produziert wird die neue Staffel erneut von Madame Zheng, der Firma hinter Realityformaten wie Forsthaus Rampensau Germany, die auf Joyn wieder auf kompakte Doppelfolgen setzt.

Der Schritt ins Streaming kommt, nachdem die deutsche Version von "Amore unter Palmen" im vergangenen Jahr zur Primetime bei Sat.1 kaum Zuschauer anziehen konnte. Schon zum Start schalteten nur rund 640.000 Menschen ein, in der jungen Zielgruppe sackte der Marktanteil laut Branchenberichten bis auf 4,5 Prozent ab. In der Auftaktstaffel wagten bereits Deutsche wie Claudia aus Hannover oder Silvia aus Königsbach-Stein mit ihrem Ehemann Sam in Gambia Fernbeziehungen und Ehekonstrukte über Kontinente hinweg. Auch Kandidatinnen wie Nadine, die in Ecuador auf Hotelmanager Daniel traf, suchten das Abenteuer in der Ferne und stellten sich damit immer wieder der Frage: Wie viel Alltag hält eine Liebe unter Palmen wirklich aus?

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Joyn "Amore unter Palmen"

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Joyn Claudia und Rolence bei "Amore unter Palmen" 2025

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Instagram / lillyfeee_claudia Rolence und Claudia von "Amore unter Palmen" 2025

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