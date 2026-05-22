Vor Gerichtsurteil: Matthew Perrys Assistent bittet um Gnade

Wenige Tage vor seinem Urteilsspruch am 27. Mai hat Kenneth Iwamasa, der frühere Assistent des verstorbenen Schauspielers Matthew Perry (†54), das Gericht um Nachsicht gebeten. In neu eingereichten Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, wehrt sich der Angeklagte gegen die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, er hätte den Drogenkonsum seines Arbeitgebers schlicht verweigern können. Kenneth soll dem Friends-Star nicht nur Ketamin beschafft, sondern ihm die Droge am Tag seines Todes sogar persönlich injiziert haben. Matthew starb am 28. Oktober 2023 an den akuten Auswirkungen des Mittels.

In seinen Unterlagen begründet Kenneth seine Handlungen mit dem besonderen Abhängigkeitsverhältnis, das zwischen einem Angestellten und seinem Arbeitgeber bestehe. Er habe "zu jedem relevanten Zeitpunkt auf Anweisung" von Matthew gehandelt und nicht aus eigenem Antrieb. Die Rhetorik der Staatsanwaltschaft, er hätte einfach Nein sagen können, blende seine persönliche Verletzlichkeit in dieser Beziehungsdynamik vollständig aus. Er selbst räumt ein: "Ich konnte nicht einfach Nein sagen" – und diese Unfähigkeit habe "tragische Konsequenzen" gehabt. Sein Anwalt betonte zudem, dass an der fraglichen Verschwörung zur Drogenversorgung auch weitere Personen beteiligt gewesen seien.

Dass die Familie des verstorbenen Schauspielers die Situation ganz anders bewertet, machte Matthews Schwester Caitlin Morrison in einem Brief an das Gericht deutlich. Sie wirft Kenneth vor, das Vertrauen ihres Bruders gebrochen und dessen Drogensucht aktiv ermöglicht zu haben. Auch Matthews Mutter soll sich in einem emotionalen Schreiben an den Richter gewandt haben – mit ähnlich scharfen Worten gegenüber dem einstigen Assistenten.

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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Getty Images Der "Friends"-Cast

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Getty Images Matthew Perry, "Friends"-Star