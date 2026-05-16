Palast bestätigt Prinzessin Astrids Krankenhausaufenthalt

Prinzessin Astrid von Norwegen (94) liegt erneut im Krankenhaus. Wie der Palast in einer Pressemitteilung auf seiner Website bestätigte, wird die Schwester von König Harald V. (89) und Tante von Kronprinz Haakon (52) wegen einer Herzinsuffizienz im Rikshospitalet in Oslo behandelt. Demnach setzten die Ärzte der Königsschwester einen temporären Herzschrittmacher ein. "Die Prinzessin möchte mitteilen, dass sie in den besten Händen ist. Sie wird noch für einige Zeit im Rikshospitalet bleiben", teilte der Hof mit.

Es ist der zweite Krankenhausaufenthalt der Prinzessin innerhalb weniger Monate. Schon im März lag sie in derselben Klinik, damals wegen einer Lungenentzündung. Nachdem sie sich von dieser Erkrankung erholt hatte, zeigte sie sich wieder öffentlich – unter anderem am Abend des 13. Mai, als sie noch einen offiziellen Termin wahrnahm, bevor sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Astrid Maud Ingeborg von Norwegen gilt seit Jahrzehnten als wichtige Stütze des norwegischen Königshauses. Bereits mit Anfang 20 übernahm sie an der Seite ihres Vaters offizielle Aufgaben, nachdem ihre Mutter verstorben war. Auch später, als ihr Bruder Harald und Königin Sonja (88) stärker in den Vordergrund rückten, war die Prinzessin bei vielen Auftritten präsent – oft gemeinsam mit Chihuahua-Hündin Wilma, die bei ihren Terminen regelmäßig für fröhliche Momente sorgt. Noch vor Kurzem nahm Astrid trotz ihres hohen Alters engagiert an Veranstaltungen in Oslo teil. Persönliche Einblicke in ihr Privatleben gibt die Prinzessin selten, im Fokus steht für sie seit vielen Jahren vor allem die Rolle innerhalb der königlichen Familie.

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Getty Images Prinzessin Astrid bei einer Feier in Oslo 2017 anlässlich eines 80. Geburtstagsgeschenks der Norwegischen Wandervereinigung

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Getty Images Astrid von Norwegen, Schwester von König Harald

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Getty Images Kronprinz Haakon, Königin Sonja und Prinzessin Astrid besuchen die Ausstellung "At the King's Table" in der Queen Sonja KunstStall, Oslo