"Braucht Ruhe": Königin Sonja ist weiter krankgeschrieben

Königin Sonja von Norwegen (88) ist nach einem Krankenhausbesuch weiterhin krankgeschrieben. Wie der Palast jetzt auf seiner Website mitteilte, hat sich die 88-Jährige mehreren Untersuchungen unterzogen. "Ihre Majestät die Königin wurde nach Untersuchungen im Rikshospitalet heute wegen Herzflimmerns und Herzschwäche für eine Woche krankgeschrieben. Die Königin benötigt Ruhe sowie eine Anpassung ihrer Medikation", heißt es in der öffentlichen Bekanntgabe. "Die Königin möchte nicht im Rikshospitalet stationär aufgenommen werden, sondern sich während dieser Zeit zu Hause aufhalten. Die Königin ist guter Dinge." Aufgrund der Krankschreibung werde sie auch nicht an der geplanten Kreisreise zu vier Gemeinden im Bezirk Vestland teilnehmen können.

König Harald wird die Reise demnach alleine antreten. Er werde die Kreisreise "wie geplant mit dem Königlichen Schiff 'Norwegen' durchführen", so der Palast weiter. Sonja war am 18. Mai, einen Tag nach den Feierlichkeiten zum norwegischen Nationalfeiertag, erstmals mit Terminabsagen wegen ihres Vorhofflimmerns aufgefallen. Auf dem Balkon des Königspalastes hatte sie zuvor noch gemeinsam mit Harald, Kronprinz Haakon (52), Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Prinz Sverre Magnus (20) an den Feierlichkeiten teilgenommen.

Die Herzprobleme innerhalb der norwegischen Königsfamilie häufen sich: Kurz vor Sonja wurde bekannt, dass Haralds ältere Schwester Prinzessin Astrid (94) ebenfalls wegen Herzinsuffizienz ins Rikshospitalet eingeliefert werden musste. Ihr wurde ein vorübergehender Herzschrittmacher eingesetzt. Astrid ließ über den Palast verlauten, sie sei "in den besten Händen". Harald selbst zeigte sich zuletzt aber zuversichtlich, was den Gesundheitszustand seiner Frau betrifft: Auf eine entsprechende Frage bei der Verleihung des "König-Olav-V.-Preises für Krebsforschung" antwortete er laut der norwegischen Zeitung VG: "Es geht ihr sehr gut."

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Imago Königin Sonja beim Seminar "Across Borders: Reading, a skill for life" in Oslo, 25. März 2026

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen

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Getty Images Prinzessin Astrid bei einer Feier in Oslo 2017 anlässlich eines 80. Geburtstagsgeschenks der Norwegischen Wandervereinigung