Wem steht es besser? Miley Cyrus trägt Heidis Versace-Look

Bei der Enthüllungszeremonie ihres Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame sorgte Miley Cyrus (33) nicht nur mit der Ehrung selbst für Aufsehen, sondern auch mit einer ganz besonderen Outfitwahl. Die Sängerin erschien in einem bodenlangen schwarzen Spitzenkleid von Versace – und das ist kein gewöhnliches Stück. Das semitransparente Design entstammt der Versace-Herbstkollektion 2015 und wurde damals schon von Heidi Klum (52) getragen. Für ihren großen Auftritt griff Miley also tief ins Modearchiv – und wählte damit einen Look mit Geschichte.

Heidi wählte den speziellen Fummel für die amfAR-Gala in Mailand im Jahr 2015. Fotos vom roten Teppich zeigen, wie sie Seite an Seite mit Designer und Philantroph Kenneth Cole (72) posiert. Heidi betonte den auffälligen Ausschnitt des Kleides mit einer lockeren Hochsteckfrisur und kombinierte dazu auffällige schwarze Ohrringe. 2015 sah ihr Leben noch ganz schön anders aus: Statt Ehemann Tom Kaulitz (36) nahm damals noch Kunstsammler Vito Schnabel (39) neben dem Model Platz, wie Bilder des Events zeigen.

Verantwortlich für Mileys Auftritt war niemand Geringeres als Designerin Donatella Versace (71) höchstpersönlich, die bei der feierlichen Zeremonie ebenfalls anwesend war. Damit war sie nicht nur als Freundin dabei, sondern auch als Stylistin des Abends. An Mileys Seite fanden sich außerdem ihre Mutter Tish Cyrus (59) sowie ihre Schwester Brandi Cyrus (38). Auch Verlobter Maxx Morando (27) war vor Ort und gab Miley einen zärtlichen Kuss auf die Wange, als Tish ihn lautstark dazu rief – sie nannte ihn "den Ehemann", was seither Spekulationen über eine mögliche heimliche Hochzeit anheizt.

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Getty Images, Getty Images Collage: Miley Cyrus, Heidi Klum

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Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala 2015 in Mailand

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Verleihung von Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Hollywood