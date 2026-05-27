Jüngste bei "Off Campus": Für Ella Bright war's kein Problem

Ella Bright räumt mit den Sorgen rund um ihren Serienjob auf! Die Schauspielerin, die in der Prime-Video-Hitserie "Off Campus" Studentin Hannah Wells spielt, ist mit ihren 19 Jahren deutlich jünger als viele ihrer Co-Stars – allen voran Belmont Cameli, der ihren Love-Interest Garrett Graham verkörpert und 28 Jahre alt ist. In dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" sprach Ella nun offen darüber, wie sie den fast zehnjährigen Altersunterschied und vor allem die gemeinsamen Kuss- und Sexszenen erlebt hat. Von Unsicherheit oder Unwohlsein war bei den Dreharbeiten laut der Britin keine Spur.

Im Gespräch mit Host Amanda Hirsch machte Ella klar, dass sie ganz genau wusste, worauf sie sich mit der Rolle einlässt. Sie habe die Buchvorlage gelesen, die Drehbücher geliebt und sei mit umfassenden Infos in die Chemie-Reads mit Belmont gegangen. Kritik an der Altersdifferenz kann sie zwar nachvollziehen, persönlich fühlte sie sich aber am Set nie alleine oder zu jung. "Ich war nie auch nur einmal ausgeschlossen, weil ich jünger war als alle anderen. Wir sind alle so eine Familie, und jeder war einfach mehr als perfekt. Ich hätte mich mit diesen Menschen nicht wohler fühlen können", erklärte sie. Auch bei den Intimszenen mit Belmont, die gedreht wurden, als Ella gerade 18 Jahre alt war, habe sie sich sicher gefühlt.

Showrunnerin Louisa Levy habe bereits im Vorfeld klar kommuniziert, was von den Darstellerinnen erwartet werde. Für ihre Figur Hannah sei "partielle Nacktheit" das Briefing gewesen, während ihre Kollegin Mika Abdalla (26) als Allie deutlich mehr zeige. "Allie, sie hat diese tolle Selbstsicherheit und ist so frei mit ihrem Körper", erklärte Ella und fügte hinzu: "Und Sex spielt eine so wichtige Rolle in ihrem Leben. Es zeigt ehrlich gesagt einfach den Unterschied zwischen diesen Charakteren." Hinter den Kulissen wurden all diese Szenen mit einer Intimitätskoordinatorin vorbereitet, damit sich alle Beteiligten sicher fühlen konnten – inklusive Belmont, der vor Kurzem eine witzige Anekdote zum Dreh der intimen Szenen zwischen Hannah und Garrett teilte.

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Getty Images Ella Bright bei den Children's and Family Emmy Awards 2025 in Los Angeles

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Getty Images Belmont Cameli und Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

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Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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