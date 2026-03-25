Zwillingszauber: Dänemarks junge Royals erobern die Herzen

Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15) von Dänemark stehen kurz vor einem wichtigen Meilenstein in ihrem Leben: Die Zwillinge, die jüngsten Kinder von König Frederik (57) und Königin Mary (54), werden am 18. April in der Fredensborg Schlosskirche konfirmiert. Anlässlich der bevorstehenden Zeremonie veröffentlichte der Palast neue Aufnahmen, die die beiden Geschwister gemeinsam mit ihrer Großmutter Margrethe II. (85) bei einem Spaziergang nach einem Vorbereitungsgottesdienst zeigen. Die Konfirmation wird von Bischof Henrik Wigh-Poulsen geleitet und findet in derselben Kirche statt, in der bereits Königin Margrethe 1955 und König Frederik 1981 konfirmiert wurden. Zuletzt feierten auch Kronprinz Christian (20) 2021 und Prinzessin Isabella (18) 2022 dort ihre Konfirmation.

Die Bilder aus dem Palast lösten unter Fans der dänischen Royals große Begeisterung aus. Besonders aufgefallen ist vielen die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Vincent und seinem älteren Bruder, dem 20-jährigen Kronprinzen Christian. "Vincent sieht Christian so ähnlich, ich dachte zuerst, es wäre Christian", schrieb ein Fan auf Social Media. Andere kommentierten überrascht den Wachstumsschub des jungen Prinzen: "Haben Frederik und Mary Vincent etwas Vegemite geschickt, während sie in Australien waren? Er ist einen halben Meter gewachsen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe!" Ein weiterer Nutzer bemerkte: "Der junge Prinz hat einen Wachstumsschub gehabt. Er überragt seine Zwillingsschwester um einiges."

Die Zwillinge, die im Januar ihren 15. Geburtstag getrennt feierten, besuchen seit 2023 getrennte Schulen. Während Vincent weiterhin die Tranegårdskolen besucht, wechselte Josephine zunächst zur Kildegård Privatskole in Hellerup. Anfang 2025 traf die Prinzessin dann eine bedeutende Entscheidung und zog auf die Spir Efterskole, ein Internat, das rund 280 Kilometer vom Hauptwohnsitz der königlichen Familie in Kopenhagen entfernt liegt. Diese Efterskole ist eine besondere dänische Form der weiterführenden Schule, die 14- bis 18-Jährigen ermöglicht, ein oder zwei Jahre ihrer Schulausbildung mit speziellen Interessenschwerpunkten wie Sport, Kunst oder Musik zu verbinden.

Mit dem Wechsel auf das Internat begann für Josephine eine neue Etappe mit ungewohntem Tagesablauf. Der Unterricht startet später als an vielen anderen Schulen, erst um 10:20 Uhr. Davor stehen Morgengymnastik, gemeinsames Frühstück und das Aufräumen der Zimmer auf dem Stundenplan. Abends müssen die Schülerinnen und Schüler ihre Handys schon um 22:15 Uhr abgeben, um die Nachtruhe und den Schlafrhythmus einzuhalten. "Wir legen Wert darauf, dass die Jugendlichen ausreichend Schlaf bekommen", erklärte ein Mitarbeiter der Schule laut Hello!. Um 23:30 Uhr wird schließlich das Licht ausgeschaltet. Auch in Sachen Ernährung wird am Internat viel Wert auf gesunde Mahlzeiten gelegt. Vollkornprodukte, frisches Gemüse und Fisch stehen regelmäßig auf dem Speiseplan, für zusätzliche Abwechslung sorgen vegetarische Alternativen.

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Kongehuset Prinzessin Josephine und Prinz Vincent anlässlich ihrer Konfirmation im März 2026

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Kongehuset Prinz Vincent, die ehemalige Königin von Dänemark, Margrethe II., und Prinzessin Josephine

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Getty Images Prinz Frederik, Prinz Christian und Prinzessin Mary im Oktober 2023

Getty Images König Frederik X, Prinz Vincent, Prinzessin Josephine und Königin Mary feiern den 57. Geburtstag des Königs am Amalienborg-Palast