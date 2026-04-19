Prinzessin Josephine wechselt auf eine Elite-Privatschule

Freudentränen und ein großer Schulwechsel: Prinzessin Josephine (15) hat bei ihrer Konfirmation in der Schlosskirche von Fredensborg eine überraschende Neuigkeit verraten. Nach dem Sommer wird die 15-Jährige die Spir Efterskole verlassen und auf die Privatschule Ingrid Jespersens Gymnasieskole im Kopenhagener Stadtteil Østerbro wechseln. Das berichtet das dänische Magazin Ekstra Bladet. Konfirmiert wurde sie gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Prinz Vincent (15) – ein doppelter Grund zur Freude für die dänische Königsfamilie.

Josephine verbrachte das vergangene Jahr auf der Spir Efterskole im jütländischen Juelsminde. Dort besucht sie derzeit die achte Klasse, die sie noch bis zum Sommer abschließen wird. Ihr Bruder Vincent hingegen bleibt seiner bisherigen Schule treu: Er geht weiterhin auf die Tranegårdskolen in Hellerup und wird dort nicht wechseln.

Die Zwillinge, die am 8. Januar 2011 geboren wurden, haben schulisch schon früh unterschiedliche Wege eingeschlagen. Beide starteten einst gemeinsam auf der Tranegårdskolen, doch Josephine wechselte nach der fünften Klasse zunächst auf die Kildegård Privatskole – bevor sie sich dann für ein Jahr auf der Efterskole entschied. Vincent hingegen blieb all die Jahre an der Schule in Hellerup.

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Kongehuset Prinzessin Josephine und Prinz Vincent anlässlich ihrer Konfirmation im März 2026

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Instagram / detdanskekongehus Prinz Vincent von Dänemark 2025