Königin Mary in Trauer: Beerdigung von Vater verschoben

Für Königin Mary von Dänemark (54) sind es gerade besonders schwere Tage: Nachdem der Tod ihres Vaters John Donaldson bekannt wurde, hängen die Flaggen in Dänemark auf Halbmast. Vor dem Schloss Amalienborg haben Bürger Blumen niedergelegt, um der trauernden Königin ihr Mitgefühl auszusprechen. Mary zieht sich vorerst aus dem öffentlichen Leben zurück und übernimmt bis Samstag keine offiziellen Termine. Der Grund dafür: Sie trauert in diesen Tagen um ihren Vater, der im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Die Beerdigung wird laut dem dänischen Königshaus vorerst verschoben – sie soll erst nach dem Wochenende stattfinden.

Der Termin wurde bewusst so gelegt, denn am Samstag steht für die Familie ein besonderes Ereignis an: Marys Zwillingskinder, Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15), werden im Schloss Fredensborg konfirmiert. Die Feierlichkeiten werden nahezu die gesamte königliche Familie zusammenbringen. Dennoch wird der Gedanke an den verstorbenen Großvater sicher präsent sein, denn John Donaldson pflegte trotz seiner zurückhaltenden Art eine enge Beziehung zu seiner Tochter und seinen Enkeln. König Frederik hat unterdessen seine offiziellen Pflichten wieder aufgenommen und empfängt Audienzen im Königspalast. Wo sein Schwiegervater letztendlich beigesetzt wird, ist noch offen – der dänische Royalexperte Annemette Krakau vom Billed Bladet hält es jedoch für möglich, dass dies in der Nähe Dänemarks geschehen könnte.

John Donaldson erblickte am 5. September 1941 in Schottland das Licht der Welt und machte dort eine akademische Karriere als Professor für angewandte Mathematik. 1963 zog er nach Australien, wo er seine Familie gründete und jahrzehntelang lebte – einen Großteil davon in Tasmanien. Marys Mutter Henrietta, die 1997 verstarb, ist in Schottland begraben. Unvergessen bleibt der emotionale Moment, als John seine Tochter Mary im traditionellen Kilt zum Traualtar begleitete. Wie das Königshaus mitteilte, hatte Mary die Todesnachricht selbst auf Instagram verkündet und dabei bewegende Worte gefunden: "Mein Herz ist schwer, und meine Gedanken sind grau. Mein geliebter Vater ist gestorben. Doch ich weiß, dass, wenn die Trauer nachlässt, die Erinnerungen meinen Alltag erhellen werden – und am stärksten bleiben Liebe und Dankbarkeit für alles, was er mir gegeben und mich gelehrt hat."

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Getty Images Königin Mary, August 2025

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Instagram / detdanskekongehus Professor John Dalgleish Donaldson, Vater von Königin Mary von Dänemark

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Getty Images Prinz Vincent und Prinzessin Josephine, Mai 2025