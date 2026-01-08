Darum feiern Josephine und Prinz Vincent getrennt Geburtstag

Prinzessin Josephine (15) und Prinz Vincent (15), die Zwillinge der dänischen Königsfamilie, haben ihren 15. Geburtstag dieses Jahr getrennt gefeiert. Neue Fotos zeigen sie nun laut Hello jedoch wieder vereint im Amalienborg-Palast in Kopenhagen. Die Aufnahmen entstanden wohl kurz vor dem Jahreswechsel, unter anderem auf dem Dach des Palastes. Die beiden Jugendlichen besuchen seit 2023 verschiedene Schulen, weshalb sie ihren Geburtstag diesmal ohne einander verbrachten. Während Vincent weiterhin die Tranegårdskolen besucht, wechselte Josephine 2025 sogar auf die Spir Efterskole, ein Internat rund 280 Kilometer von Kopenhagen entfernt.

Josephines neues Internat kombiniert regulären Unterricht mit der Förderung kreativer Talente – ideal für die kunstbegeisterte Prinzessin. Ihre Leidenschaft für die darstellenden Künste zeigte sie bereits bei einer "Peter Pan"-Aufführung 2023 sowie in der TV-Serie "Tidsrejsen 2" im Jahr darauf. Die Zwillinge waren im vergangenen Jahr zudem mehrfach gemeinsam mit ihren Eltern zu sehen, unter anderem während einer Reise auf die Färöer-Inseln. Außerdem nahmen beide am jährlichen Royal Run teil, wobei Josephine gleich an drei Distanzen startete – sehr zur Freude ihres Bruders Vincent: "Ich finde es wirklich cool, dass sie an allen drei Rennen teilnimmt, ich bin stolz auf sie", sagte er laut Billed-Bladet.

Die neuen Bilder der Zwillinge sorgen auf Instagram für große Begeisterung, und in den Kommentaren sammelten sich zahlreiche Geburtstagswünsche. Zuvor hatten offizielle Porträts von Prinz Vincent und Prinzessin Josephine jedoch Diskussionen über mögliche Bildbearbeitung ausgelöst. Aufgrund früherer Photoshop-Debatten um royale Fotos betrachteten viele Fans die Aufnahmen besonders kritisch. Das dänische Königshaus reagierte dabei jedoch transparent und betonte, dass lediglich Licht, Farbe und Kontrast angepasst wurden. Trotz der Diskussionen und der getrennten Feierlichkeiten scheint es, als hätten die royalen Zwillinge ihren Ehrentag in vollen Zügen genossen.

Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Josephine und Prinz Vincent, die Zwillinge der dänischen Königsfamilie 2025

Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Josephine von Dänemark 2025

Instagram / detdanskekongehus Prinz Vincent von Dänemark 2025